Manila Nazzaro parla del suo precedente matrimonio e l’ex marito sui social: “Le bugie hanno gambe corte”

0 SHARES Condividi Tweet

Manila Nazzaro è stata una concorrente, insieme al suo compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso dell’ultima edizione di Temptation Island appena terminata. I due sono emersi come una delle coppie più belle, con qualche problema da risolvere, e quale coppia non ne ha, ma innamorati e rispettosi uno dell’altra.

Sono piaciuti al pubblico e quello femminile ha apprezzato molto il modo di fare e il rispetto che Lorenzo Amoruso ha mostrato nei confronti della compagna.

Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro, prima di incontrare e innamorarsi dell’attuale compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso è stata sposta con un altro calciatore Francesco Cozza da cui ha avuto due bambini.

Manila Nazzaro, durante il programma, ha raccontato qualcosa della sua vita e della separazione dolorosa dal marito e ha detto di aver sofferto tanto quando ha scoperto, mentre si stava separando che l’ex marito aveva già un’altra donna. E , in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Diva e donna” ha anche detto: “Se avessi lasciato il lavoro quando stavo con il mio ex marito, ora non avrei niente”.

E poi ha spiegato: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”.

Manila Nazzaro ha raccontato ai suoi compagni di viaggio di aver sofferto molto a causa della separazione avvenuta in quel modo e che è rimasta profondamente scottata da quella storia.

La replica via social dell’ex marito Francesco Cozza

Dopo l’uscita di Manila Nazzaro dal Temptation Island, l’ex marito, Francesco Cozza ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme ai suoi bambini e ha scritto così: “I miei giudici più severi sono i miei figli”, e poi: “Le bugie hanno le gambe corte”.

Quest’ultima frase è sembrata proprio diretta alla sua ex e a ciò che lei ha raccontato nel programma.