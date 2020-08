Emergenza Covid-19 in Puglia, individuato nuovo focolaio in un nucleo familiare, sono 11 i positivi, una festa avrebbe provocato la diffusione del virus

0 SHARES Condividi Tweet

L’emergenza Covid-19 sicuramente non è finita in Puglia. Secondo le ultime notizie a Cerignola, grosso centro in provincia di Foggia, sarebbero ben 11 le persone risultate contagiate.

Sembrerebbe che tutte 11 apparterebbero allo stesso nucleo familiare. Sulla situazione che preoccupa non poco tutta la città sono al lavoro gli uomini della Asl di Foggia che stanno cercando di isolare tutte le persone venute a contatto con il nucleo familiare.

L’Asl avrebbe disposto per diverse persone l’isolamento fiduciario. Sembra che la prima a essere risultata positiva sia stata una donna.

Sembra che a provocare la diffusione del virus sia stata una festa in famiglia.

Il capo della task Force della regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, sta seguendo direttamente l’evolversi della situazione a Cerignola.