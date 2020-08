Romina Power innamorata, posta una frase sui social e poi risponde ai commenti dei follower

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power innamorata di un altro uomo che non sia Albano fa un certo effetto. Siamo abituati da sempre a vederla accanto ad Albano, prima come moglie, poi come collega di lavoro ma, in qualche modo, sempre e soltanto accanto ad Albano. Ci siamo, invece, abituati a vedere Albano, sempre più spesso, accanto a Loredana Lecciso con la quale pare che, in questo periodo come non mai, il rapporto vada a gonfie vele. I due si sono ritrovati e scoperti più innamorati che mai dopo la convivenza forzata a causa del covid 19 in occasione della quale hanno dovuto vivere a strettissimo contatto senza allontanarsi mai uno dall’altra. Questa convivenza ha fatto così bene che oggi sono tornati ad essere una coppia.

Romina pubblica una frase d’amore e il web si scatena

Romina Power sui social ha pubblicato una frase d’amore molto bella che dice così: “L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento, è la verità ultima che risiede nel cuore della creazione”.

Tutto il web si è scatenato e ha detto che Romina Power , finalmente, si è innamorata. C’è anche chi dice di averla vista fuori da un ristorante che si baciava con un uomo. Tutte illazioni tanto che è intervenuta la stessa Romina e, ironicamente, dopo l’affermazione che la dedica d’amore era per il suo fidanzato, ha risposto così: “E chi sarebbe?”

E poi, ha anche aggiunto: “Tagore?” che, in realtà, è l’autore della frase scritta da Romina.

Romina Power e la reazione dopo la trasmissione spagnola che parlava del caso di Ylenia, la figlia scomparsa

Qualche giorno fa è andato in onda on Spagna un programma televisivo che si è occupato del mistero che c’è attoro alla scomparsa della figlia di Albano e Romina Power, Ylenia, la loro primogenita.

La ricostruzione delle motivazioni fatte dal programma spagnolo non è assolutamente piaciuta a Romina Power , infatti, le si attribuiva la responsabilità della fuga di Ylenia da Cellino San Marco perchè, a detta di quel programma, i rapporti tra la ragazza e la mamma non erano affatto buoni. Romina Power, dopo aver visto il programma ed essersi infuriata per ciò che è stato raccontato, ha minacciato di adire le vie legali e si è meravigliata che la produzione del programma non l’abbia contattata in alcun modo per conoscere la sua versione.