Emiliano su emergenza COVID-19 , “La Puglia non si può permettere un altro lockdown, il danno all’economia sarebbe devastante”

Il Presidente della Regione Puglia è stato categorico, la regione Puglia non può permettersi un nuovo lockdown i danni per l’economia sarebbero devastanti.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche l’epidemiologo Pierluigi Lopalco che ha spiegato qual è la situazione contagi in Puglia: “Siamo l’unica regione del sud a non fare zone rosse, comuni completamente isolati dalle camionette”.

Il professore ha anche parlato dei recenti focolai di Cerignola: “Impossibile non avere focolai con i flussi di turismo in Puglia, ma abbiamo casi importati. La situazione è sotto controllo”.

Poi ha preso la parola il direttore del Dipartimento Politiche per la salute della Regione Puglia: “La riorganizzazione dei servizi sanitari deve essere considerata nell’ambito di un’unica visione strategica, che mette al centro non le strutture di erogazione, ma le persone, che devono poter trovare un’offerta assistenziale di qualità e sicura in corrispondenza dei propri bisogni di salute, senza frammentazioni o duplicazioni, e senza soluzioni di continuità”.