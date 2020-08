Maria De Filippi “Ho parlato con Stefano e gli ho detto: Cosa stai combinando?”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi è una bravissima conduttrice Mediaset che riesce sempre ad indovinare i gusti televisivi degli italiani, infatti, ogni suo programma è un successo.

Da “Uomini e donne” a “Tu si que vales” a “Amici” a “C’e posta per te”, Temptation Island è un boom di ascolti ad ogni puntata.

Maria De Filippi è sempre molto protettiva con gli ospiti, con i concorrenti ma è anche un giudice severo e inflessibile che ama la trasparenza e la verità. Infatti, mai c’è stata alcuna voce sui suoi programmi che abbia messo in dubbio la verità di ciò che accadeva.

Maria De Filippi ha detto a Stefano De Martino “Che stai combinando?”

Maria De Filippi ha raccontato qualcosa che nessuno sapeva tranne, evidentemente, i diretti interessati.

La De Filippi, che è stata testimone dell’amore tra Emma e Stefano De Martino ha visto, ad un certo punto che qualcosa in quella storia non andava più e poiché teneva tantissimo sia ad Emma che a Stefano ha deciso di intromettersi come avrebbe fatto una mamma e ha raccontato: «Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen Rodriguez».

La De Filippi ha raccontato nei dettagli cosa è avvenuto all’epoca; era il 2012 e Belen era ospite di “Amici” mentre Stefano e Emma erano dentro il programma.

La De Filippi ha raccontato: “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: “Cosa stai combinando?”. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”.

Maria De Filippi e il successo di Temptation Island

Maria De Filippi ha raccontato anche l’intuizione di volere Filippo Bisciglia a condurre “Temptation Island” e ha raccontato così: “L’ho conosciuto molti anni fa al circolo del tennis. All’epoca era un giocatore di poker professionista, ma quando nacque “Temptation” mi sono fissata su di lui, non volevo un conduttore ufficiale”.

Poi Maria ha anche parlato della storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro.

Si è detta sicura che, nonostante Antonella Elia sia voluta uscire da sola dal programma perché delusa e addolorata per il comportamento che il suo fidanzato ha tenuto all’interno del programma, tornerà con lui.

Infatti, pare che Pietro abbia baciato una tentatrice, ma, secondo Maria, Antonella comunque tornerà sui suoi passi, lo perdonerà e ritorneranno insieme.

E probabilmente Maria De Filippi non ha sbagliato se proprio di qualche giorno fa la foto di Antonella Elia e il fidanzato Pietro al mare.