Ballando con le stelle, Carolyn Smith aggiorna sul suo stato di salute: “Poi vi spiego…”

“Ballando con le stelle” sta, finalmente, per ricominciare dopo la pausa forzata del covid.

Infatti il programma ricomincerà nel mese di settembre, non si sa ancora se il 12 o il 19.

Infatti, “Ballando”, che inizia sempre in primavera, quest’anno ha dovuto fare i conti con la pandemia ed è dovuto slittare perché, per il tipo di programma che implica il contatto fisico tipico del ballo, non era possibile mantenere il distanziamento sociale.

Milly Carlucci è molto carica e ha fretta di scaldare i motori per la ripartenza.

Ballerini, concorrenti e pubblico attendono con ansia che il programma riparta.

Carolyn Smith ha pubblicato un video su Instagram per aggiornare sul suo stato di salute

Carolyn Smith, presidente di giuria del programma, è amatissima e la sua pagina Instagram è seguitissima.

Lei sui social è molto attiva e aggiorna i suoi follower, costantemente, del suo stato di salute.

Ha postato un video nel quale ha detto: “Buongiorno. E’ una bellissima giornata qui a Roma e io sono a fare SpaDay”.

Poi ha mostrato con la telecamera la stanza e ha aggiunto con il suo soluto sorriso: “Dai, va tutto bene”.

Carolyn Smith, come fa sempre, ha anche spiegato a che punto è la sua situazione clinica e ha detto a questo proposito: “Ho chiarito alcune cose con i medici … dopo vi spiego un po’ di cose che sono riuscita a chiarire con i medici”.

Il video poi termina con lei che manda un bacio e che spera che per tutti sia una buona giornata.

I follower, come al solito, sono stati puntualissimi nel farle sentire il loro calore e c’è stato un boom di like tra i quali anche quello di una bravissima e simpaticissima attrice toscana, molto amata dal pubblico, Elena Sofia Ricci.

Samantha Togni non ci sarà nel cast di Ballando

Quest’anno “Ballando con le stelle” perde una ballerina amatissima e seguitissima, Samantha Togni.

E’ stata la stessa Samantha ad annunciarlo e a spiegare le motivazioni di questa novità.

La ballerina ha detto di aver chiesto a Milly Carlucci un ruolo diverso all’interno del programma, magari quello di giurata ma Milly Carlucci non ha accolto la sua richiesta perché le ha spiegato di non condividerla.

A quel punto Samantha Togni, pur precisando che i rapporti con la Carlucci sono rimasti ottimi ha preferito fare un’altra scelta: lasciare il programma del quale faceva parte da tantissimi anni e accettare un’altra proposta: affiancare Giancarlo Magalli nella conduzione de “I fatti vostri”.