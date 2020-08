Nubifragio a Capitolo (Monopoli), nella tarda serata di ieri momenti di panico per due ragazze, bloccate per strada in auto, l’acqua sembrava un fiume in piena -video

0 SHARES Condividi Tweet

Attimi di terrore per due ragazze ieri sera a Monopoli rimaste bloccate da un torrente di acqua che si era formato per le abbondanti piogge cadute in pochi minuti.

Un vero e proprio nubifragio che ha creato non pochi problemi sia a Monopoli che anche nella vicina frazione di Capitolo.

Le due ragazze, in preda al panico, sono state salvate grazie all’intervento tempestivo della Polizia.