Emergenza Covid-19, parrucchiera positiva al Coronavirus, 70 i cittadini posti in isolamento

Una parrucchiera di un paesino alle porte di Firenze è risultata essere positiva al Covid-19. Subito l’Asl Toscana si è mobilitata cercando di comprendere i contatti che la donna avesse avuto prima del tampone.

Al momento sono stati posti 70 cittadini di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze in isolamento. Tutti i settanta cittadini entrati in contatto con la parrucchiera sono stati sottoposti a tampone.

Dovranno stare in isolamento per 14 giorni, subito dopo saranno sottoposti a nuovo tampone.

Alcuni dei settanta cittadini erano già partiti per le vacanze. Sono stati urgentemente contattati dall’Asl Toscana, sono in isolamento fiduciario e sono stati sottoposti a tampone.