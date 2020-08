Paola Ferrari, affondo durissimo a Diletta Leotta “io sono una giornalista sportiva lei più che altro è una …

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Ferrari è una bravissima giornalista sportiva oltre ad essere una bellissima donna.

E’ una donna carismatica che conosce molto bene il suo lavoro e, per questa condizione, nel passato ha avuto qualche scontro non proprio diretto con un’altra bellissima del mondo sportivo, Diletta Leotta.

I rapporti tra Paola Ferrari e Diletta Leotta

I rapporti tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non sono mai stati molto distesi, anzi negli ultimi tempi erano un po’ migliorati ma nel passato tra le due donne c’era stato molto attrito, anche se a distanza.

Da un po’ di tempo nessuna delle due lanciava delle frecciatine all’altra , invece, pochi giorni fa Paola Ferrari, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Vero tv” ha fatto un affondo abbastanza duro nei confronti della collega e ha detto: “Ho un altro Dna. Lei giornalista sportiva? No“.

E poi ha spiegato il concetto che intendeva dire.

Paola Ferrari ha dichiarato: “Non ho niente contro di lei, è una bellissima ragazza e sta facendo bene la sua strada, molto diversa dalla mia, perché più incentrata sullo spettacolo”.

E poi ha anche aggiunto: “Lei non è la giornalista sportiva per come la intendo io, è più una showgirl. Ha le corde per farlo… io no, ho un altro Dna”.

Paola Ferrari “si candida come valletta” di “Chi l’ha visto”

Paola Ferrari ha poi parole bellissime per la collega Federica Sciarelli e per il programma che conduce “Chi l’ha visto” in onda il mercoledì su rai tre ora fermo per la pausa estiva.

La Ferrari non nasconde che le piacerebbe condurre con la Sciarelli, e, scherzando dice “anche facendo la sua valletta”.

Infatti, a questo proposito, rilascia la seguente dichiarazione: “Dico sempre alla mia amica Federica Sciarelli che vorrei condurre Chi l’ha visto. Andrei a fare anche la sua valletta”.

E poi aggiunge sempre a proposito della Sciarelli: “fa benissimo a non lasciare la conduzione di Chi l’ha visto, sarebbe un vero peccato se lo facesse”.

In ultimo parla di Tiki Taka e del suo conduttore Pierluigi Pardo e dice: “Piero Chiambretti è sicuramente bravissimo, ma Tiki Taka doveva nascere e morire con Pierluigi Pardo, di cui sono una fan”.

Paola Ferrari è sempre stata una donna molto schietta e non le ha mai mandate a dire ma chissà se Diletta Leotta avrà qualcosa da risponderle.