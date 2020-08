Belen Rodriguez posta una foto e la attaccano sul ruolo di madre, lei dà una risposta senza pietà

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez non sta certo trascorrendo un’estate serena perché il vuoto e l’amarezza per il suo matrimonio finito, per la seconda volta, le sta facendo davvero male.

Lei, descritta da Maria De Filippi che la conosce bene, pura come una bambina, dal cuore grande, quando ha dato a Stefano , suo marito un’altra possibilità dopo la prima rottura del matrimonio di qualche anno fa, pensava che la loro storia sarebbe ricominciata per durare per sempre.

E, invece, dopo poco tempo si è ritrovata al punto di dover dire di nuovo basta.

Belen e Stefano De Martino, un amore finito

Nonostante pare che Stefano stia facendo di tutto per riconquistare la moglie, questa volta Belen sembra decisa a non mollare.

Anche Maria De Filippi ha messo in conto che Stefano riesca a farsi perdonare ancora una volta ma Belen, sui social, ha ribadito che no, questa volta non perdona più.

L’ipotesi più accreditata è quella che parla di un tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi e, anche se i diretti interessati si sono tutti prodigati a smentire, Dagospia che è stato il primo a raccontare questa verità ha insistito ribadendo che i protagonisti non possono fare altro che smentire ma la verità è solo una : Stefano ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi. Probabilmente come sono andare le cose nessuno può dirlo con certezza ad esclusione di loro stessi ma, in ogni caso, il matrimonio è finito e Belen sta soffrendo anche se sta facendo di tutto per vivere l’estate in serenità.

Belen attaccata come mamma, la sua risposta è epica

Belen è una mamma molto attenta e premurosa oltre che innamoratissima de proprio bambino, Santiago che mette sempre in cima alle sue priorità.

Belen ha postato una foto e un utente le ha scritto così: “Che schifo, chissà tuo figlio quando crescerà cosa penserà di te”

E lei, immediatamente ha risposto: “Che ha una madre figa e in gamba! Chissà i tuoi cosa penseranno che passi le giornate a scrivere manchiate.”

Di solito Belen non risponde agli attacchi che le vengono mossi ma, più di una volta, ha dimostrato che quando c’è di mezzo il figlio va contro tutto e tutti.

Nonostante le mille divergenze tra lei e il marito su una cosa li si è visti sempre andare daccordo, nel volere, prima di ogni cosa, il bene del loro bambino.