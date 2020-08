Bari, sale a due il numero di neonati ricoverati perché positivi al Covid-19 all’ospedale Giovanni XXIII

0 SHARES Condividi Tweet

Sono due i neonati ricoverati perché positivi al Coronavirus all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Il primo è un bimbo di soli 12 giorni ed è in condizioni stabili.

Il piccolo è stato ricoverato qualche giorno fa. L’altro caso, scoperto solo un giorno fa è di un bimbo di soli quattro mesi risultato positivo al Covid-19.

La situazione dei contagi allarma non poco l’intera regione. Nella giornata di ieri sono stati effettuati più di 2.500 tamponi.

I positivi sono stati in tutta la Puglia 22. Solo nella provincia di Bari i casi riscontrati sono stati 12.

Il direttore Generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce, ha così commentato i 12 casi di positività riscontrati in provincia di Bari.

“Sono 12 i casi positivi registrati oggi dal Dipartimento di Prevenzione. Tra questi vi sono 5 rientri dall’estero – 2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 1 dall’Albania , 3 contatti stretti di casi già sotto osservazione e 4 positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento”.