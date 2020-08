Ambra Angiolini posta una foto sul web con commento ma interviene Laura Pausini che la prende in giro, la risposta di Ambra

0 SHARES Condividi Tweet

A volte nel mondo dello spettacolo ci sono rapporti di amicizia che la gente non sa, non conosce e non immagina.

Si dice sempre che nel mondo dello spettacolo non ci sia amicizia e che sia un mondo falso, fatto solo di apparenza e che sia un “tutti contro tutti” che vede gli artisti sgomitare per accaparrarsi la visibilità maggiore, un primo piano che duri più di un altro ecc ma non sempre è così.

Ambra Angiolini, la sua carriera e la sua simpatia

Ambra Angiolini è un’attrice affermata che ha fatto, da piccola, cose importanti e oggi, a 40 anni ha una carriera alle spalle di tutto rispetto.

Se gli esordi sono stati con il botto, scoperta da Gianni Boncompagni a “Non è la Rai” dove aveva un ruolo di primissimo piano, ha continuato la sua strada da sola, è stata la compagna di Francesco Renga, bravissimo e amatissimo cantante, per tantissimi anni, ha avuto da lui due figli e oggi è una donna sicura di sè e affermata, innamorata del suo attuale compagno, Massimiliano Allegri.

Gianni Boncompagni ci aveva visto giusto e quella ragazzina spigliata e a tratti un po’ antipatica volutamente, ha bucato lo schermo fin da subito.

Quando Ambra Angiolini rilascia qualche intervista televisiva, una delle ultime a Mara Venier a Domenica In si dimostra molto arguta e simpatica dalla battuta pronta e sempre divertita e divertente.

Ambra Angiolini posta una foto con commento e Laura Pausini la smaschera

Ambra Angiolini ha postato una foto che la ritrae in campagna accanto ad una mucca e ha scritto così: “Ogni anno scegliamo una meta per ritrovarci tutte #friends #formentera2020.”

E’ evidente che Ambra non sia a Formentera e allora le hanno risposto in tantissimi con commenti e battute divertenti, tra i personaggi famosi a controbattere alla sua battuta Claudia Gerini, Micaela Adreozzi e Gianni Sperti.

E poi Laura Pausini che ha tenuto il gioco scrivendo così: “Ammazza com’è cambiata Formentera…la mucca chi sarebbe?”

A quel punto, Ambra ha scritto: “Te ce porto sempre io…quante cose dobbiamo fare amica mia” .

Dal botta e risposta tra le due è emerso che sono molto amiche e che spesso viaggiano anche insieme o, comunque, condividono momenti di svago.

Un rapporto mai svelato e forse per questo vero e importante.