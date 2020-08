Totti e Ilary Blasi nella bufera, la figlia 13enne sulla copertina di un giornale indigna il web, come reagiscono

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno davvero una bella famiglia composta da tre figli, uno più bello dell’altro.

Francesco Totti ha sempre detto di volere ancora altri figli ma Ilary glissa sull’argomento perché lei si fermerebbe a tre anche se , a volte, fa trapelare l’idea di voler accontentare il marito.

I due sono una coppia affiatatissima sposata da quasi vent’anni, un record per che per chi come loro è sempre esposto mediaticamente e al centro di così tante attenzioni e tentazioni da rischiare di caderci. Solo poco prima del matrimonio si era parlato di un tradimento di Francesco Totti ai danni di Ilary Blasi con Flavia Vento ma poi Ilary ha dimostrato di volere andare contro tutto e tutti per l’amore che provava per il marito e oggi i due sono ancora una coppia innamoratissima.

Ilary e Francesco e il rapporto bellissimo che hanno

Quando poco prima del matrimonio Ilary, incinta, ha scoperto che tutti i giornali non facevano altro che parlare del tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento, lei che era poco più che una ventenne ha dimostrato di essere una donna dal carattere fortissimo decidendo di volere credere solo al marito e di lasciar perdere tutte le voci che giravano sul loro conto salvo poi, tanti anni dopo durante un’edizione de “La casa del grande fratello” prendersela con Fabrizio Corona dicendogli, a muso duro, di essere stato lui l’artefice di quella invenzione sul loro conto.

Oggi Ilary e Francesco dimostrano in ogni occasione di essere sempre innamorati, di scherzare molto e di prendersi reciprocamente in giro, il segreto della durata di un matrimonio felice.

La bufera su Ilary e Totti per le foto della figlia Chanel

Il settimanale Gente ha pubblicato delle foto della figlia 13enne di Francesco e Ilary al mare insieme ai genitori. A quel punto si è scatenata una bufera perché la ragazzina indossa un costume molto ridotto e, nonostante il suo viso sia pixellato, il lato B è in bella mostra. Il web si è scatenato con frasi del tipo: “Sessualizzate una ragazzina di 13 anni, vergogna”

O, ancora: “Spero che la famiglia vi faccia piangere sangue da occhi e portafogli senza pietà” e poi: “Malato chi ha commissionato quel lavoro, malato chi lo ha proposto e malato chi ha ritenuto fosse accettabile pubblicarlo. Fate schifo”.

Per ora Francesco e Ilary non hanno reagito in alcun modo né alle foto pubblicate né alla indignazione del web.