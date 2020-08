Eleonora Brigliadori attacca duramente Alba Parietti: ” Danneggiata cerebralmente dalla chirurgia estetica” e la Parietti “mi fa pena, ha bisogno di aiuto “

0 SHARES Condividi Tweet

Stiamo vivendo un’estate di grande tensione a causa del covid. Si pensava e si sperava che l’estate avrebbe messo un po’ a tacere questo virus così sconosciuto che ci ha tenuti segregati in casa, lontano da affetti, lavoro e quotidianietà per ben tre mesi, ma alla fine, quando liberi ci siamo sentiti di nuovo, è riapparso lui che chi sta tenendo ancora con il fiato sospeso. In vacanza si continuano a leggere i dati dei contagiati e ci si consola un po’ sentendo che tanti di noi sono asintomatici ma poi leggiamo anche che si stanno riaprendo i reparti covid e ci riassale la paura della scorsa primavera. Serve prudenza , attenzione ed è indispensabile attenersi scrupolosamente alle regole e alle direttive ministeriali.

Alba Parietti denuncia la mancanza di controlli anticovid a Malpensa

Alba Parietti, di ritorno da Ibiza , è atterrata a Malpensa non è riuscita ad essere sottoposta al tampone e allora ha detto: «Qui non c’è nessuno …Torno in anticipo di 10 giorni. È giusto così. Tampone e, se tutto è a posto, Courmayeur. Dove sarà più facile rispettare le regole».

Alba Parietti ha anche aggiunto: «sull’ordinanza dei tamponi per chi rientra da Paesi a rischio c’è qualcosa che non mi torna. Mi sembra più un modo per disincentivare il turismo fuori dall’Italia».

Poi ha filmato con il suo telefonino la situazione che c’era all’aeroporto e ha detto: «Controlli nessuno, io ho anche preparato un’autodichiarazione, alle 17.30 vanno via tutti, quindi dovete denuciarvi da soli, credo, almeno è quello che farò io e aspettare che poi vi richiamino. Comunque uno se ne può andare via liscio come l’olio e se uno se ne frega, se ne frega».

Eleonora Brigliadori attacca con durezza Alba Parietti.

Eleonora Brigliadori, dopo aver sentito le dichiarazioni di Alba Parietti l’ha attaccata con durezza e le ha detto che è “danneggiata cerebralmente” dalla “chirurgia estetica”.

E poi, a proposito dei tamponi, ha aggiunto: “Ma dov’è il problema? Ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio… quelli venduti purtroppo sono già persi da lungo tempo…. Parlano sbraitano ma le loro anime non sono più inserite…”.

E poi, ancora è partita con un attacco personale: “Farsi trasformare le forme che dipendono dal corpo eterico… significa mentire.. mentire rispetto alla propria identità… e quando la menzogna prende corpo e diventa uno stile di vita…”

La Parietti immediatamente ha replicato: “Provo molta pena da tempo per questa donna, provo dispiacere, amarezza e compassione perché qualcuno che le vuole bene dovrebbe occuparsi di impedirle di sproloquiare e occuparsi del suo fragile stato mentale. La conosco da 40 anni, non agirò per vie legali, né risponderò perché ‘provo disagio per lei per la volgarità con la quale si esprime su temi delicati”.

E poi ha terminato così: “è una persona che ha bisogno di aiuto e mi fa grande compassione e tenerezza“.