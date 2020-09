Selvaggia Lucarelli durissima con Gabbani: «È un guitto scarsissimo», ma il popolo del web le si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ci ha abituato alle su esternazioni, spesso, sopra le righe. La sua penna, veloce e pungente , a volte commette delle sbavature e, poiché i social non perdonano nessuno, men che meno lei che ha sempre una parola per tutti e spesso questa parola proprio carina non è, qualche volta ci lascia le penne come nel caso di Francesco Gabbani. Vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli contro Francesco Gabbani «È un guitto scarsissimo»

Selvaggia Lucarelli, dopo aver visto Seat Music Awards 2020 sabato sera 5 settembre, presentati da Vanessa Incontrada e Carlo Conti ha voluto commentare su twitter l’esibizione di Francesco Gabbani e ha scritto così: «Già Gabbani è un guitto scarsissimo, se poi lo fai salire su un palco dopo #Mahmood gli fai davvero del male».

La reazione dei social

Selvaggia Lucarelli ha pensato di attaccare gratuitamente e con molta cattiveria, peraltro immotivata perché Francesco Gabbani è riconosciuto come un grande artista, il cantante e la sua esibizione senza pensare alle conseguenze che ci sarebbero state dopo che i fans di Gabbani avrebbero letto il twitt.

La Lucarelli che ha scritto il tweet incriminato subito dopo l’esibizione di Gabbani e, dunque, sabato sera, ha ricevuto dei commenti a tono del tipo: «Peccato che abbia vinto due Sanremo e che venda milioni di dischi» o, ancora: «Non capisco perché questo insulto gratuito a Gabbani.. sia lui che Mahmood sono dei grandi artisti..» e, anche: «Selvaggia, condivido quasi sempre ciò che dici, ma stavolta no. Mahmood e Gabbani sono entrambi fantastici. Grandi artisti e tra l’altro, i miei preferiti».

Qualcun altro ha anche scritto: «Credo che avrebbe fatto una figura decisamente migliore ad ammettere che Gabbani semplicemente non le piace. Oltre ad essere evidente da anni, insultarlo definendolo “guitto scarsissimo” è ridicolo. Ne esce molto peggio lei come persona che Gabbani come artista da questo tweet».

A tutti questi commenti non ha replicato né Selvaggia Lucarelli né lo stesso Francesco Gabbani, quest’ultimo dando certamente una lezione di stile alla Lucarelli.

Tra un po’ riprenderà “Ballando con le stelle” dopo lo stop per il covid e la Lucarelli in giuria come al solito avrà da commentare parecchio alla volta di un po’ di tutti ma, soprattutto di Alessandra Mussolini nei confronti della quale ha già avuto modo di spendere parole abbastanza dure.