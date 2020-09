Vittorio Sgarbi alla Mostra del cinema di Venezia sul palco bacia e abbraccia l’attrice Sara Serraiocco, ma lei si infuria

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 5 settembre si è tenuta la 77esima Mostra del Cinema di Venezia a cui hanno presenziato tantissimi vip e durante la quale sono stati premiati tanti attori e tante attrici.

I destinatori hanno ricevuto i premi Kinéo e a premiare, tra i tanti, c’era anche Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi premia Sara Serraiocco ma lei si infuria

Sabato sera a premiare c’era anche Vittorio Sgarbi che, arrivato alla mostra, non si è preoccupato di mantenere alcuna distanza sociale come dimostrano i vari filmati che sono circolati in rete.

Ci sono stati per tutti baci e abbracci in barba alle norme del distanziamento sociale ma Vittorio Sgarbi, da sempre ha sostenuto che il covid è poco più che una banalissima influenza e che i dati dei malati, dei morti e dei guariti sono da leggere in modo diverso da come li leggono al popolo italiano e non solo.

Vittorio Sgarbi è salito sul palco per dare il premio a Sara Serraiocco e nonostante il critico d’arte non avesse la mascherina si è avvicinato all’attrice e le ha parlato molto da vicino.

E poi, per presentarla ha detto: “Sono felice di avere accompagnato questa giovane donna, che ha dato all’Italia un volto nuovo. Non potevo avere maggior fortuna per la sua capacità, per la sua intelligenza e poi per la sua cattiveria, perché oggi le donne sono cattive”.

Poiché dopo averle consegnato il premio le ha anche stretto le mani, l’attrice è apparsa molto seccata e ha detto chiedendo il microfono: “Manteniamo le distanze, ho anche avuto un parente che è stato male. Preferirei portare rispetto”.

La reazione di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, appena Sara Serraiocco ha pronunciato questa parole ha fatto immediatamente un passo indietro ma poi, dopo che l’attrice ha chiesto al microfono il rispetto delle distanza sociali, ha voluto, a sua volta, il microfono e ha detto: “Sono d’accordo, io non porto la mascherina perché rispetto le distanze di sicurezza ed è bene stare distanti, non va bene amarsi troppo”.

Ma poi, finita la premiazione, dietro le quinte Vittorio Sgarbi ha commentato così: “Questa mania della distanza sociale“, ha indossato una mascherina con il disegno di una capra ed è andato via dicendo: “capra, capra, capra…”.