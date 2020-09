Eleonora Daniele a “Storie italiane”, Catherine Spaak fa una rivelazione che nessuno sapeva “Ho avuto un’emorragia celebrale”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo la pausa estiva è ricominciato il programma seguitissimo di Eleonora Daniele “Storie italiane”.

Eleonora Daniele, che nel frattempo è diventata mamma di una splendida bambina, è tornata più in forma che mai e, alla guida del suo programma, ha già iniziato a fare ascolti molto interessanti.

Catherine Spaak ospite di Eleonora Daniele

Catherine Spaak ieri è stata ospite nel salotto di Eleonora Daniele e ha raccontato molto di se stessa e , soprattutto, ha fatto una rivelazione che nessuno si aspettava.

Catherine Spaak ha raccontato così: “Tante persone non parlano della malattia perchè se ne vergognano, ma io voglio farlo, sono qui per lanciare un messaggio: se si è malati non ci si deve vergognare”.

E poi ha spiegato: “Sono stata colpita da un’emorragia cerebrale, ma non ricordo niente. Me lo hanno raccontato”.

Il suo racconto è continuato tra l’incredulità generale perché nessuno sapeva di quanto le fosse accaduto: “Mi sono svegliata in un letto d’ospedale e i medici mi hanno detto di avvertire i miei familiari perché probabilmente non sarei arrivata all’alba del giorno dopo”.

Purtroppo, questo episodio difficilissimo le ha lasciato anche delle conseguenze , infatti, ha spesso delle crisi epilettiche.

Catherine Spaak attacca Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ha voluto parlare nella prima puntata della nuova edizione di “Storie italiane” della vicenda tristissima e tragica del piccolo Gioele, il bambino trovato morto insieme alla mamma Viviana a Caronia.

Poiché tanti sono ancora i nodi da sciogliere, Eleonora Daniele ha deciso di affrontare questo fatto di cronaca ma ha subìto un attacco da parte di Catherine Spaak.

In studio, oltre a Catherine Spaak, c’era anche la psicologa Maria Rita Parsi, che ha spiegato alcuni aspetti della vicenda e poi la parola è passata alla Spaak che ha criticato Eleonora Daniele per aver parlato nella sua trasmissione di questa vicenda e ha detto così: “Non ho seguito la storia perché non ero in grado di farlo. Non sono un medico, non sono una psichiatra, non sono un medico legale e mi dissocio dall’accanimento con cui si danno notizie su questo fatto. Non avrei voluto sentirle nemmeno qui, perché ero venuta per un altro motivo. Si fanno trasmissioni e si raccontano dettagli che credo e spero tante persone non vorrebbero condividere in pubblico”.

Ma Eleonora Daniele non si è lasciata intimorire da queste affermazioni e ha controbattuto di volerne parlare per essere di aiuto a tutte le madri che vivono momenti di difficoltà.