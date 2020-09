Lorella Cuccarini dopo lo scontro con Alberto Matano prende una decisione drastica

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini non ci sarà in questa nuova edizione de “Vita in diretta” condotta solo da Alberto Matano perché non è stata riconfermata. Tante le polemiche sono seguite dopo la pubblicazione dei palinsesti del prossimo autunno e inverno quando non sono comparsi dei nomi eccellenti come, appunto quello di Lorella Cuccarini e anche di Pierluigi Diaco che di Lorella Cuccarini aveva preso le difese anche scontrandosi a muso duro con Alberto Matano nei corridoi della Rai, pare, alla presenza di diversi testimoni.

Alberto Matano conduce da solo “Vita in diretta”

Alberto Matano è solo al comando quest’anno e, dopo che la “Vita in diretta” si è conclusa a giugno e poco prima della puntata Lorella Cuccarini ha reso pubblica la lettera con cui accusava Matano di avere un ego smisurato e di essere un maschilista Matano all’inizio della puntata di questa nuova edizione non l’ha nominata per niente ma ha fatto tutt’altro tipo di discorso e ha detto: “Eccoci qui, come state? Io sto bene e sono contento di ritrovarvi qui in questa Vita in diretta, questa nuova Vita in diretta. Ritroviamo il nostro racconto. A questo punto stiamo per ripartire, però abbiamo anche paura, paura che il contagio si possa riaffacciare e la nostra vita possa ritornare a quello che abbiamo vissuto prima. Come vedete, attorno a me il pubblico non c’è e sapete perché. Però, io sono in compagnia. In vostra compagnia. Ci siete voi che mi regalate il calore di questi ultimi mesi. E poi ci sono loro, il cuore del programma, gli inviati, la squadra magnifica, unica de La vita in diretta. Sono pronti a raccontarci quello che accade, la realtà”.

Lorella Cuccarini ha lasciato il suo agente Lucio presta

Dagospia ha fatto una rivelazione e ha raccontato che, dopo che la Rai ha lasciato fuori Lorella Cuccarini dai palinsesti, la Cuccarini si aspettava che il suo agente Lucio Presta prendesse qualche posizione a suo favore ma, poiché questo non è accaduto, e lei si è sentita lasciata sola, ha deciso di abbandonare la società di Presta l’Arcobaleno Tre.

Dagospia, infatti, riferisce che la Cuccarini non accetterà neppure

la conduzione de Lo Zecchino d’Oro.

Pare che oltre la Cuccarini abbiano lasciato Presta anche Rita dalla Chiesa e Teo Mammuccari.