Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro interviene lui e dice “Ci troviamo benissimo insieme”

Tra un po’ dovrebbe cominciare “Ballando con le stelle” per un’edizione che sta facendo tribolare parecchio a causa del covid.

Infatti, dopo che sono stati riscontrati alcuni casi di positività al covid “Ballando con le stelle” è stato nuovamente sospeso.

La trasmissione, che di solito inizia in primavera, quest’anno sta subendo dei ritardi; infatti, a causa della pandemia non è stato possibile dare il via a questo programma che, poiché si basa sul ballo, implica un contatto che è compatibile con le misure del distanziamento sociale.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, le dichiarazioni che chiariscono la natura del loro rapporto

Quest’anno tra i partecipanti a “Ballando con le stelle “ ci sarà anche Elisa Isoardi che è stata affiancata dal ballerino Raimondo Todaro. I due si erano già conosciuti quando Elisa aveva partecipato in qualità di ballerina per una notte ma ora che è una concorrente a tutti gli effetti, comunque il ballerino che farà coppia con lei sarà sempre Todaro. Elisa Isoardi ha preso molto bene questa notizia perché nella scorsa partecipazione con lui si era trovata molto bene.

Poichè da quando sono iniziati gli allenamenti Elisa Isoardi e Raimondi Todaro sono stati fotografati molto spesso insieme, mano nella mano in atteggiamenti complici, qualcuno ha iniziato a parlare di una storia d’amore che stava per nascere ma è intervenuto Todaro che ha voluto chiarire subito come stanno le cose e ha dichiarato così: “Elisa è una brava ragazza, simpatica e dolce come me … Si sta impegnando davvero tanto … L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”

E poi ha aggiunto: “tante cose apparse sui giornali che sono infondate e date in pasto senza conoscere le situazioni“.

In questi ultimi giorni si parlava anche di un riavvicinamento tra Todaro e la sua ex moglie, la ballerina Francesca Tocca ma per ora le voci rimangono tali.

Elisa Isoardi si è fatta male e Todaro la massaggia

Durante le prove dei vari balletti, in attesa che la trasmissione inizi, Elisa Isoardi si è fatta male al collo e ha detto così mentre Todaro arrivava in suo soccorso per un massaggio riparatore: “La vecchiaia incombe e qui c’è qualcuno che fa massaggi. Una contrattura alla schiena, sono 37 anni… che non faccio sport!”.