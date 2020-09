A Cartabianca, violentissima lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer: “La mando in malora, gallina”, e lei “Non si permetta”

0 SHARES Condividi Tweet

Le trasmissioni sono appena iniziate dopo la pausa covid ma gli animi sono già abbastanza surriscaldati.

Capita spesso che nelle trasmissioni si alzino i toni e gli ospiti e i conduttori se le dicano di tutti i colori.

E’ così capitato qualche giorno fa con Alfonso Signorini che è stato molto duro con una inquilina della casa del grande fratello tanto da attirarsi anche molte critiche per esempio quelle di Kiko , l’ex marito di Tina Cipollari.

Lo scontro tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer ha toni molto accesi

Lo scontro tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona ha avuto toni molto accesi ben lontani dai soliti scontri a cui ci hanno abituato, quasi sempre scherzosi e che non hanno mai lasciato strascichi. Questa volta, invece, lo scontro è stato decisamente diverso tanto che Mauro Corona, fortemente irritato, ha lasciato il programma.

E’ accaduto che Mauro Corona ha nominato un albergo facendone, in qualche modo, pubblicità. Bianca Berlinguer non ha assolutamente accettato questa pubblicità anche se molto soft e l’ha ripreso dicendo: “Non possiamo fare pubblicità. Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare”.

E Mauro Corona ha risposto: “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”, e lei: “Non si permetta di dirmi gallina”. E così Corona ha concluso: “Non dico più niente, tutto qui, arrivederci e mi stia bene”.

Mauro Corona e i problemi legati all’alcolismo

Durante l’estate appena trascorsa, Mauro Corona ha fatto una rivelazione abbastanza sconcertante che ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti ha dichiarato ai giornali di fare uso esagerato di alcool e di non avere alcuna voglia di smettere.

Molte sono state le reazioni a tali esternazioni anche perché Corona ha anche rivelato di avere voglia di farla finita con la vita e di non prender questa decisione solo perché non vuole far soffrire le persone che ama.