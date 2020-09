Belen Rodriguez compie gli anni e tra i messaggi su Instagram un accenno anche a De Martino

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è nata nel mese di settembre e, domenica scorsa, ha festeggiato i suoi 36 anni in un bellissimo ma semplice locale di Cremona dove c’era tanta gente e tanta buona musica. Una festa all’aperto, in semplicità ma dai video pubblicati sui social e dalle foto postate traspare tanta serenità e voglia di divertirsi.

Accanto a Belen la sua famiglia al completo, mamma Veronica , papà, il piccolo Santiago, la sorella Cecilia con Ignato Moser ritornato al suo fianco, Jeremia con la fidanzata e il suo attuale compagno, Antonino Spinalbese .

Belen ha archiviato la sua storia con Stefano De Martino

Per Belen quella con Stefano De Martino è ormai una storia chiusa e archiviata e pare non soffrire più. Sabato scorso nel salotto di Silvia Toffanin, a Vedrissimo è andata come ospite Alessia Marcuzzi che ha raccontato come ha trascorso la sua estate dopo che il gossip l’ha travolta. Alessia Marcuzzi ha ribadito la sua estraneità alla storia clandestina con Stefano De Martino e si è detta incredula di come sia potuta nascere, a suo dire, dal nulla. Alessia Marcuzzi ha voluto ripercorrere i momenti più difficili sia quando i social parlavano della prova del tradimento alludendo al fiore viola che era stato postato sia dalla Marcuzzi che da De Martino ognuno sui propri rispettivi social sia i momenti più difficili con il marito Paolo Calabresi che, se è andato via di casa durante i, lockdown per un periodo un po’ teso con lei, è tornato a casa a consolarla e a starle accanto come le sta tutt’ora dopo che è esploso il gossip.

Alessia Marcuzzi ha ribadito di amare tantissimo sia il marito che la sua famiglia allargata e di non essere alla ricerca di altro.

Belen sui social risponde ad un’insinuazione che riguarda l’ex marito

Belen , felice per come ha trascorso la sua festa di compleanno ha poi postato sui social le foto e i video che riprendono quel giorno trascorso in famiglia, con gli amici e con il suo attuale fidanzato, Antonino Spinalbese.

In tanti hanno commentato ma c’è chi ha scritto così: “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede” e lei, per tutta risposta, ha scritto: “Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”. Sia l’utente che Belen non hanno mai nominato Stefano De Martino ma è chiaro che entrambi parlavano di lui.