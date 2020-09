Matteo Salvini deluso dal voto in Puglia ma non ha dubbi “Fitto non ha scaldato i cuori”

0 SHARES Condividi Tweet

Il leader della Lega Matteo Salvini durante un’intervista a Radio Anch’io ha cercato di fare un’analisi approfondita della netta sconfitta del centrodestra.

Il leader della Lega è stato molto chiaro affermando che “Fitto non ha scaldato i cuori”.

Matteo Salvini ha continuato la sua analisi: “Dobbiamo offrire qualcosa di più e meglio, perché se abbiamo preso più voti in Toscana di quanti ne abbiamo presi in Campania e in Puglia evidentemente qualche errore si è commesso, basta imparare”

Il leader della Lega ha anche detto di essere rimasto deluso per il voto in Puglia: “per il Sud alla coalizione proporrò di scegliere gente che viene dall’impresa e dalle professioni. Anche senza tessere di partito in tasca. L’alleanza si deve allargare”

Oggi il segretario della Lega riunirà i coordinatori del partito per analizzare cosa non è andato in due regioni in Puglia e Campania: “Dati alla mano faremo un esame di dove e come abbiamo sbagliato. In Puglia non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini”