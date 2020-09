Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini interviene sul caso della setta segreta e sconvolge tutti: “Ci sono cose che non si sanno”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip è ormai cominciato e, come aveva promesso Alfonso Signorini, ne stanno accadendo delle belle. Certo, Signorini non poteva immaginare cosa veramente sarebbe accaduto avendo come inquilini i personaggi pubblici che ha invitato ma, che sarebbe stata una edizione scoppiettante, lo aveva promesso.

Quello che, però, sta accadendo è molto più grande di uno spettacolo, di un programma televisivo, è qualcosa che sta facendo venire la pelle d’ca e che sta facendo stare milioni di italiani con il fiato sospeso per quello che, probabilmente, nei prossimi giorni, si verrà a sapere.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno una lunga chiacchierata e ciò che si dicono è sconvolgente

Adua De Vesco e Massimiliano Morra sono stati fidanzati e, nonostante la loro sia sta una bella storia d’amore, i due si sono lasciati molto male.

Se all’inizio sembrava una fine burrascosa di una storia d’amore come ce ne sono tante con uno dei due ancora innamorato e l’altro no, poi questa vicenda ha iniziato ad assumere contorni inquietanti quando i due hanno avuto una conversazione sul divano da cui sono emersi dei dettagli che nessuno si aspettava e immaginava.

Dalla loro chiacchierata, infatti, è emerso che facevano entrambi parte di una setta dove avvenivano delle cose irripetibili.

Hanno parlato di alcuni incidenti strani occorsi a chi voleva uscire dalla setta, di persone cadute in forti depressioni ecc.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si occupa di questa vicenda

Anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha iniziato ad occuparsi di questa vicenda e, anche grazie a lei, stanno emergendo particolari davvero inquietanti e, soprattutto, la cerchia delle persone coinvolte si sta allargando sempre più.

Infatti, Barbara D’Urso ha raccontato in trasmissione che, dopo averne parlato e aver dato uno stacco pubblicitario, sul suo cellulare sono arrivate decine di messaggi che le raccontavano fatti sempre più inquietanti che riguardavano questa storia della setta.

Interviene Alfonso Signorini che fa delle dichiarazioni importanti

Alfonso Signorini, per la prima volta ha parlato di questa terribile storia in occasione della diretta streaming ospite di Casa Chi e ha detto: “Ci sono delle cose che non si sanno. Adua e Massimiliano stanotte hanno avuto un confronto molto veritiero, molto diretto, stanno praticamente scoprendo un sistema, un sistema collaudato, che porterà degli sviluppi direi clamorosi. Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo caso mediatico veramente importante e, lasciatemi dire, per tanti aspetti inquietante.