Gabriel Garko entra nella casa del grande fratello e fa coming out, intanto Gabriele Rossi sui social pubblica un burattino a cui stanno tagliando i fili e dice …

Gabriel Garko ieri sera è entrato nella casa del Grande fratello per incontrare la sua ex fidanzata Adua del Vesco.

Gabriel , prima di entrare aveva promesso sui social che finalmente sarebbe venuta fuori la verità anche se a qualcuno sarebbe potuto non piacere.

Gabriel entra nella casa del Grande fratello e legge una lettera ad Adua Del Vesco

Gabriel Garko, dopo che è venuta fuori la storia inquietante della presunta setta che manovrerebbe i suoi adepti fino a costringerli al suicidio, ha deciso di entrare nella Casa del grande Fratello e parlare con Adua.

Gabriel, prima di entrare nella casa, aveva scritto così sui social: «Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità»

La lettera che Gabriel aveva scritto per Adua è stata difficile da leggere perché i contenuti arrivavano dritti all’anima ma poi, Garko ha raccolto tutto il suo coraggio e l’ha letta.

La lettera diceva così: «Ti voglio dire delle cose. Tu non mi hai mai chiamato Dario ed è un ragazzo che ho ucciso e che dobbiamo riportare in vita. Alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, ma le voglio dire qui ed ora».

E poi ha continuato: «Noi abbiamo vissuto una favola ma le favole c’è chi le interpreta … devi trovare la bambina che c’è dentro di te, devi prendertene cura e devi pensare esattamente in quale momento della tua vita l’hai persa. Io l’ho fatto. Ho ritrovato il momento in cui l’ho abbandonato e gli ho fatto ricamminare mano nella mano la mia vita fino ad oggi».

«Il mio bambino nonostante tutto si è accorto che non era felice. A Sanremo ho avuto il coraggio di ricominciare a vivere, ho detto la mia vera età. Ora non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene. Il mio bambino mi ha aiutato a liberarmi della mia catena. Ora mi sento più libero che mai e voglio vivere la mia vita con te come amica. E ne esiste un’altra di favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto»

A quel punto Alfonso Signorini gli ha detto: «Gabriel ti vorrei dire tante cose. Intanto grazie perché non è facile dire certe cose dopo tanti anni. Hai parlato di un segreto, il segreto di Pulcinella. Qual è?».

E Garko: «Non mi sembra questo il luogo adatto. Non penso che questa cosa né andrebbe capita né discussa. Siamo nel 2020. Io voglio solo dire PERCHÉ è stato un segreto»

La reazione di Gabriele Rossi sui social

Gabriele Rossi è da sempre indicato come il compagno di Gabriel Garko ma i due non hanno mai confermato queste voci. Ora si sta capendo che, probabilmente era stato loro imposto di non svelare la loro omosessualità. Sarà per questo che , mentre Garko faceva coming out, Gabriele Rossi postava la foto di un burattino a cui stavano tagliando i fili e scriveva corredo della foto: “Pace, bene, amore”.