Heather Parisi contro Lorella Cuccarini: «Sei omofoba e ipocrita»

0 SHARES Condividi Tweet

Nella Casa del Grande Fratello, Zorsi aveva attaccato duramente sia Lorella Cuccarini sia Platinette. A rincarare la dose anche Francesco Oppini che aveva sottolineato che a lui non è proprio simpatica.

La chiacchierata si stava svolgendo tra Tommaso Zorsi, Stefania Orlando che ha difeso la Cuccarini e Francesco Oppini. Tommaso Zorsi ha detto così: “Una stronza! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150mila volte”.

Poi ha anche continuato: “A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”.

Lorella Cuccarini, che tende a rimanere fuori dalle polemiche e ci ha dimostrato che interviene proprio quando il vaso è colmo come è stato nel caso del suo rapporto con Alberto Matano, gli ha risposto sui social in questo modo: “Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio Dna. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono ‘contro gli omosessuali’ (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare”.

Lorella Cuccarini ha voluto dimostrare con queste parole la sua sincerità e che non le piace l’ipocrisia e così ha anche aggiunto: “Non sono sempre allineata al ‘politicamente corretto’: se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità Lgbt e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente. Si può non essere d’accordo su tutto senza assolutamente essere omofobi“.

E poi, a proposito dell’accenno che ha fatto Tommaso Zorsi alla circostanza che lei sia sempre stata un’icona nel mondo gay ha risosto così: “Io non ho mai “strizzato l’occhio” al pubblico omosessuale perché se lo avessi fatto, non ne avrei avuto rispetto. Sono grata immensamente a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, ma non voglio piacere a tutti i costi. Mentendo a me stessa. Voglio che le persone mi conoscano per come sono veramente”.

Heather Parisi interviene sui social e si scaglia contro Lorella Cuccarini

Dopo questo lungo post della Cuccarini che si è concluso con un invito a Zorsi a prendere un caffè per valutare se c’è la possibilità di andare oltre le apparenze, è intervenuta sulla questione, sui social, Heather Parisi che ha scritto così, ancora una volta, contro la sua acerrima nemica Lorella Cuccarini: «Se uno dice “se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio” (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che “non è allineato al politicamente corretto”. Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita Punto #Lgbt #Lgbt».