Mauro Corona si pente di aver chiamato Bianca Berlinguer “gallina” e le chiede scusa e poi si giustifica: “Sono nervoso, non tocco alcol da 40 giorni”

Una lite che ha davvero dato fastidio ai telespettatori quella avvenuta a Cartabianca tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Bianca Berlinguer, forse con toni un po’ frettolosi ha invitato Mauro Corona a non fare pubblicità durante la trasmissione perchè la normativa non lo consente e Mauro Corona ha reagito in un modo decisamente esagerato e violento verbalmente.

La lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Bianca Berlinguer e Mauro Corona sono abituati a trattarsi fintamente male, lei “lo maltratta” sempre bonariamente e lui è sempre stato al gioco rispondendole a tono ma sempre con il sorriso e mai alzando i toni fino all’ultima volta quando non si trattava di una finzione o di una lite per gioco come avviene spesso ma di una vera e propria lite.

Mauro Corona ha avuto una reazione davvero esagerata e le ha detto con toni poco urbani di stare zitta apostrofandola “gallina”. A quel punto Bianca Berlinguer decisamente offesa gli ha detto di non permettersi di parlare in quel modo e lui è andato via. Un momento di brutta televisione. Qualche giorno dopo Bianca Berlinguer è tornata sull’argomento e ha detto che non era sicura di rivolere Corona in trasmissione con lei e che aveva bisogno di pensarci un po’ su.

Le scuse di Mauro Corona, sono stato rozze e volgare

Mauro Corona stato intervistato da Daria Bignardi su quanto è accaduto e ha detto così: “Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po’ sedimentare”.

E poi ha aggiunto: “Non è stata una reazione sessista, io ho tre figlie. In tutti i miei libri la donna ne esce con dignità e onore, figuriamoci se nelle mie intenzioni volevo offendere le donne”.

Poi per trovare una motivazione a una reazione così esagerata ha detto: “Da 40 giorni non tocco una goccia d’alcol e, dopo anni e anni di bevute, ho degli scompensi…mi accorgo di essere oggi abbastanza aggressivo e intollerante“.

E infine ha detto: “ È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer, non perché abbia paura di ritorsioni, ma perché la mia coscienza mi ha detto: sei un cretino e un maleducato … Comunque se si sono sentite offese chiedo scusa a tutte quante».