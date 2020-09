Alessia Marcuzzi nella bufera: “Non puoi dare consigli con tre mariti e figli da uomini diversi, non sei credibile”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi sta conducendo l’”Isola dei famosi” con un discreto successo di pubblico. L’”isola dei famosi” è un format che piace sempre perché ci si immedesima e si vivono o rivivono sensazione che spesso si provano in coppia.

Alessia Marcuzzi e l’estate infuocata che ha trascorso

Alessia Marcuzzi viene da un’estate per niente facile.

Le è stata attribuita una storia clandestina con Stefano De Martino e, dunque, il ruolo di sfasciafamiglie mentre lei ha sempre negato, prima in modo soft postando la foto di un libro di Woody Allen dal titolo molto eloquente “A proposito di niente” e poi intervenendo nel salotto di Silvia Toffanin e affrontando direttamente le domande che la padrona di casa le ha rivolto. La Marcuzzi si è detta incredula di quanto è accaduto e ha detto alla Toffanin di quanto sia incredibile che la gente sia più propensa a credere alle voci e ai pettegolezzi che non piuttosto alle foto che l’hanno ritratta felice con il marito, Paolo Calabresi.

Il web contro Alessia Marcuzzi, non sei credibile

Il ruolo di Alessia Marcuzzi all’interno del programma che conduce non è solo quello di ascoltare le coppie ma anche di dare loro consigli per farli ragionare e riflettere sulle decisioni che intendono prendere. E così fa ma il popolo del web le si è ritorto contro e sotto una foto che ha postato sui social un utente ha scritto: “Onesto, te che dai consigli dopo tre mariti, figli con chiunque mi sai dire a me che credibilità hai… Al di là che sei e sarai sempre una bella donna..”.

E Alessia Marcuzzi, forse punta sul vivo ha risposto così: “I consigli che si danno agli altri sono sempre imparziali, che banalità dire questa cosa. E allora gli psicoterapeuti hanno tutti la famiglia del mulino bianco? Ma figurati!”.