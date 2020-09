Selvaggia Lucarelli attacco durissimo a Elisabetta Gregoraci: “Insopportabile, forse l’hanno incappucciata”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci è una delle inquiline della “Casa del grande fratello”. Prima di entrare è stata ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo dove ha raccontato la sua vita, i suoi affetti, i suoi amori e il legame unico che la lega al figlio.

Dai suoi racconti è emerso molto il ruolo di moglie che ha avuto accanto a Flavio Briatore che lei ha raccontato come un uomo molto ingombrante con il quale ha, però, condiviso 13 anni di amore.

Elisabetta Gregoraci dice di sè che ha dovuto sacrificarsi molto per vivere all’ombra di Briatore e non avrebbe potuto fare altrimenti perché la sua presenza è molto ingombrante. Questa situazione pare l’annoiasse un po’ e per questo e per altri motivi che lei ha definito mancanze del marito, piano piano il matrimonio è andato in frantumi.

La reazione di Selvaggia Lucarelli alle parole di Elisabetta Gregoraci

Dopo averla sentita parlare in quel modo anche nella casa del Grande Fratello dove si è raccontata a Matilde Brandi, Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo nel quale ha definito insopportabile l’atteggiamento della Gregoraci.

Selvaggia Lucarelli ha scritto così: “Pensavamo che il peggio fosse uscito dalla bocca di Flavio Briatore, di questi tempi, e invece ci tocca pure ascoltare l’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande fratello. Ieri, sdraiata sul divano e incalzata dalla rediviva Matilde Brandi, si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita matrimoniale con Briatore (sfociata poi nella separazione di 3 anni fa) e, soprattutto, sul suo ruolo all’interno della coppia. Un ruolo che, immaginiamo, le sarà stato imposto. L’avranno incappucciata, ai tempi, mentre passeggiava sul corso di Soverato e si sarà ritrovata a Montecarlo stordita e con una fede al dito, senza sapere come fosse arrivata fin lì”.

Elisabetta Gregoraci e il lutto gravissimo

Elisabetta Gregoraci, quando il suo bambino aveva circa un anno, ha perso la mamma che era malata da tempo.

Elisabetta come è immaginabile non ha mai superato quel dolore e raccontare la sua storia la fa piangere e commuovere e questo è accaduto anche nella casa del “Grande fratello” quando ha ripercorso con Alfonso Signorini la sua vita accanto alla mamma che Alfonso, tra l’altro, aveva conosciuto. La ferita ancora aperta fa molto male e Elisabetta ancora non riesce a parlarne senza piangere.