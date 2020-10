Eleonora Daniele furiosa contro una sua inviata, la interrompe e la rimprovera in diretta, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

“Storie italiane” il programma condotto dalla bravissima e neo mamma Eleonora Daniele è molto seguito e amato e la stessa Eleonora Daniele piace molto perché, pur essendo rigorosa e precisa, è anche molto sensibile e attenta ai suoi ospiti e alle storie che racconta che siano di vip o di gente comune.

L’emergenza covid e le restrizioni imposte dal governo

Purtroppo, l’emergenza covid non è ancora terminata e , appunto, il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino a fine gennaio.

La situazione contagi non accenna a calmarsi e i dati soni allarmanti anche se, rispetto a marzo, i medici sanno meglio destreggiarsi con sintomi e terapie e il numero degli asintomatici è decisamente superiore a quello degli asintomatici gravi.

In ogni caso, la guardia non la si può abbassare e l’uso delle mascherine anche all’aperto è ormai obbligatorio per cercare di fronteggiare la pandemia e non far arrivare le terapie intensive al collasso.

Molti reparti covid negli ultimi mesi erano stati chiusi ma ora , purtroppo, li stanno riaprendo e questo dato non rassicura e non può far allargare la presa.

Le misure tornano ad essere stringenti anche perché l’Italia non si può permettere un nuovo lockdown perché le conseguenze per l’economia sarebbero disastrose.

Anche la televisione, con i conduttori delle varie trasmissioni televisive, sono molto attenti a predicare l’uso delle mascherine

e non perdono occasione per ribadire che le mascherine vanno indossate e danno anche il buon esempio.

Eleonora Daniele riprende l’inviata Barbara De Palma

Eleonora Daniele, durante la trasmissione Storie italiane, ha dato la parola all’inviata alla bravissima Barbara De Palma che doveva occuparsi di una setta. L’inviata ha, però, dimenticato di indossare la mascherina, ormai obbligatoria anche all’esterno e Eleonora Daniele ha interrotto ciò che la De Palma stava dicendo e le ha detto “Metti la mascherina” con un tono anche un po’ duro proprio perché la Rai fa servizio pubblico e i conduttori e chi è davanti allo schermo sono i primi a dover dare il buon esempio.

La De Palma l’ha subito indossata e ha seguito l’ordine di Eleonora Daniele ma l’inviata era così presa dal servizio che stava presentano e di cui si stava occupando, quello delle sette, che non ci ha fatto caso ad indossarla.