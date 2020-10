Selvaggia Lucarelli, il mio sbaglio più grande? Massimo Giletti, ecco perché

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, giornalista schietta e “ruvida” non le manda certo a dire e, quando qualcosa non le va a genio, va dritta all’obbiettivo e non si preoccupa neppure delle conseguenze. Parla, giudica dice la sua e appena qualcuno replica, lei controbatte con argomentazioni forti e nette.

Uno degli ultimi suoi bersagli è stato Massimo Giletti e la sua trasmissione “Non è l’arena”.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti e “Non è l’arena”

Selvaggia Lucarelli, fino allo scorso anno era ospite da Massimo Giletti nella sua trasmissione su La7 “Non è l’arena” ma quest’anno ha deciso di non andarci e ha spiegato il perché: “Nonostante quanto possa sembrare, io cerco di andare pochissimo in tv, non mi piace per niente, mi fa perdere un sacco di tempo. Per andare in trasmissione in uno slot di dieci minuti e fare un intervento al massimo di tre minuti mi fanno perdere due-tre ore tra spostamenti, trucco, parrucco, prove audio, attese. La mia giornata è già abbastanza piena. Meglio tagliare, sono cose superflue, anche se pagate bene”.

Ha scelto, però, di continuare a fare la giurata a “Ballando con le Stelle” e ad andare ospite fissa a Piazza pulita.

A proposito di Piazza Pulita condotta da Corrado Formigli ha dichiarato: “La trasmissione mi piace, è un giornalismo che apprezzo. Tutto un altro mondo rispetto all’anno scorso, quando ho fatto uno sbaglio grosso e ho accettato di andare da Giletti a Non è l’Arena: dopo cinque puntate ho lasciato”.

E poi, sempre a proposito di Giletti e della sua trasmissione ha detto: “L’ho detto molto chiaramente a Giletti: sta morendo la gente, non è tempo di ciarlatani e inadeguatezza, io non vengo“,

La replica di Massimo Giletti alle dure parole di Selvaggia Lucarelli

Massimo Giletti, di fronte alle esternazioni di Selvaggia Lucarelli ha risposto così: “Lei è libera di dire quello che vuole, poi una può andare ad alzare le palette a Ballando con le Stelle“.

Giletti in questo periodo sta vivendo sotto scorta a causa delle minacce ricevute da alcuni boss mafiosi ma è stato criticato per aver indossato il giubbotto antiproiettile a vista , infatti, il presidente della Commissione Antimafia, Fava, ha criticato la foto dove si vedeva che lo indossava e Giletti ha replicato così:

«Ho troppo rispetto per il padre di Fava per rispondere. Con 35° cosa avrei dovuto fare? Mettere la giacca sopra al giubbotto? Questa che sto attraversando è una vera tempesta, dove mi sento onestamente molto solo. Mi aspettavo delle chiamate da alcuni colleghi ma non sono mai arrivate. Dal mondo politico ho ricevuto una solidarietà totale, tranne che dai 5 Stelle. Le uniche che mi hanno scritto sono state il sindaco Raggi e la Lezzi, ex ministro del Sud. Lo trovo gravissimo, tanto quanto il silenzio del magistrato Di Matteo che, peraltro, è un “dipendente” del ministero di Giustizia…».