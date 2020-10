Francesca Fialdini attacca Vanessa Incontrada nuda: “Era meglio che evitava perché lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Vanessa Incontrada , bellissima e bravissima artista, molto apprezzata dal pubblico sia come cantante che come attrice che come conduttrice , negli ultimi anni è stata molto criticata dal mondo delle televisione e non solo, anche da una parte del suo pubblico, per aver preso qualche chilo. All’inizio, come lei stessa ha raccontato, ha sofferto tantissimo di questa situazione e lei stessa ha raccontato quando, dopo la gravidanza le fu scatta una foto e venne definita con un aggettivo poco galante da dire ad una donna.

Lei ha sempre raccontato che non capiva come mai venisse offesa in qual modo, perché è normale che una donna dopo aver partorito rimanga con qualche chilo di troppo ma l’attacco che fu fatto alla sua persona fu veramente esagerato.

Vanessa Incontrada e il monologo sulla perfezione

Vanessa Incontrada ha molto sofferto per i chili di troppo ma non per come si vedeva lei ma per quello che le dicevano gli altri.

Non ha mai accattato tutte quelle critiche che l’hanno distrutta per diverso tempo fino a quando ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di andare avanti, anche con il fisico non perfetto. E allora, durante la trasmissione che ha condotto insieme a Gigi D’Alessio “Vent’anni che siamo italiani” ha recitato un monologo sulla perfezione che ha messo i brividi.

Francesca Fialdini non ha condiviso la copertina di Vanity Fair

Qualche giorno fa Vanessa Incontrada ha postato nuda per la copertina di Vanity Fair e c’è chi ha apprezzato il suo gesto e chi l’ha criticata.

Selvaggia Lucarelli, che l’ha sempre difesa, in questo caso l’ha attaccata dicendo che farsi fotografare nuda per dimostrare che anche un corpo imperfetto con qualche chilo di troppo è bellissimo e poi ricorrere al photo shop è un controsenso che rischia di mandare un messaggio fuorviante. Anche Francesca Fialdini non è stata d’accordo e ha detto: “Il fatto che abbia voluto esporsi la dice lunga. Non ne aveva bisogno. È stata pazzesca con il monologo nello show di Gigi D’Alessio, la sua interiorità è venuta fuori più della copertina. Perché dirci che è necessario farlo seguendo un modello di business: vuoi parlare del corpo così com’è? Allora perché posare come negli anni ’90, che bisogno hai?”.

Ma poi ha aggiunto: “È talmente brava e bella che quando c’è lei anche il mio gatto si ferma davanti alla tv”.