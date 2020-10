La vita in diretta, Alberto Matano toglie la parola a Milly Carlucci, interrompe bruscamente il collegamento e dice “la situazione è sfuggita di mano”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano sta conducendo “Vita in diretta”. Quest’anno il conduttore è solo al comando dopo che l’anno scorso, in tandem con Lorella Cuccarini, le cose non sono andate affatto bene.

Dopo che Lorella Cuccarini è stata fatta fuori dai palinsesti Rai, nei corridoi pare ci si stato un duro confronto tra Alberto Matano, accusato dalla Cuccarini di maschilismo e di ego smisurato e Pierluigi Diaco che ha preso le parti della sua amica Lorella.

Poi, anche Pierluigi Diaco è stato fatto fuori infatti, il suo programma “Io e te”, peraltro seguitissimo e amatissimo è stato interrotto e non andrà più in onda. Doveva terminare il 4 settembre ma poi c’è stato un caso di covid ed è stato interrotto prima non dando la possibilità a Pierluigi Diaco neppure di salutare il suo pubblico.

Pierluigi Diaco ha, comunque, rilasciato più dichiarazioni con le quali si schierava completamente dalla parte della Rai sia per quanto riguarda il protocollo adottato nel caso covid che lui stesso ha definito “correttissimo e rigorosissimo”, ma anche con la scelta di tagliere il suo programma. Non ha avuto parole di critica nei confronti della dirigenza Rai, anzi, al contrario, ha detto di aver già presentato un altro progetto e spera che venga accolto.

Nella “Casa del grande fratello” Pierluigi Diaco è stato anche attaccato duramente da Tommaso Sorzi che ha definito “agghiacciante “ il modo di fare di Pierluigi Diaco quando conduce e come tratta i suoi ospiti.

Sorzi ha attaccato duramente anche la Cuccarini accusandola di schierarsi sempre contro i gay nonostante lei stessa sia un’icona gay.

La Cuccarini gli ha risposto sui social invitandolo a bere un caffè insieme per provare ad andare oltre le apparenze.

Alberto Matano interrompe bruscamente il collegamento con Milly Carlucci

Alberto Matano, che è uno dei commentatori fuori campo a “Ballando con le stelle” il programma condotto da Milly Carlucci, ieri si è collegato proprio con la Carlucci, con il Foro Italico di Roma, perché i concorrenti e i ballerini stavano facendo le prove.

La Carlucci ha aspettato molto che Matano si collegasse e poi, appena avuta la linea, Matano dopo pochi secondi, ha interrotto la Carlucci che parlava e ha detto: “Mi fanno dei gesti incredibili. Devo lanciare la pubblicità. Oggi la situazione mi sfuggita di mano“.

E poi ha concluso così: “Buone prove, ci vediamo sabato sera”.