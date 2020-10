Fabrizio Corona positivo al COVID con sintomi gravi, invita a casa il figlio, la Moric chiama i carabinieri

0 SHARES Condividi Tweet

E’ guerra aperta tra Nina Moric e Fabrizio Corona. I due nonostante le divergenze di diversi anni fa, sembrava avessero ritrovato un po’ di serenità ma poi la guerra è riesplosa, forse più accesa di prima.

Fabrizio Corona è positivo al covid e invita a casa il figlio Carlos

Fabrizio Corona ha raccontato sui social che, dopo l’udienza in tribunale, ha iniziato a stare poco bene e ha deciso di fare il tampone. E’ risultato positivo al covid e ha immediatamente avvisato i suoi legali Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra e i giornalisti che erano entrati in contatto con lui dichiarandosi dispiaciuto per loro e per le loro famiglie.

Corona ha raccontato di avere avuto per tre giorni consecutivi febbre alta e dolori muscolari e anche in fortissimo mal di testa. Nonostante la sua positività ha deciso, comunque, di invitare a casa sua il figlio Carlos.

Già da qualche giorno la guerra tra Corona e la modella croata sua ex moglie Nina Moric si era riaccesa perché il figlio Carlos che, dopo aver compiuto i 18 anni aveva deciso di andare a vivere con il padre, l’aveva chiamata e le aveva detto, in lacrime, di voler tornare a vivere con lei. Inoltre, Corona aveva chiamato la Moric e l’aveva minacciata di morte.

Nina Moric aveva pubblicato entrambe le telefonate.

Dopo questa vicenda, Carlos è tornato a vivere con la mamma.

Nina Moric chiama i carabinieri

Nonostante Fabrizio Corona abbia dichiarato sui social di essere positivo al covid ha invitato il figlio Carlos a casa sua e Nina Moric ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

Nina Moric ha scritto così sui social: “Fabrizio non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che entrano in contatto con lui. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte”.

E poi ha aggiunto: “Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asintomatico”.

Purtroppo la Moric ha anche raccontato che i carabinieri le hanno detto di non poter fare nulla al riguardo e così sarà lei stessa che dovrà impedire al figlio di andare da Corona che, per 10 giorni, dovrà essere in isolamento.