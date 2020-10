Verissimo, Gerry Scotti rivela che rapporto ha con Rudy Zerbi e Silvia Toffanin non crede alle sue orecchie

0 SHARES Condividi Tweet

E’ già da un bel po’ ricominciata la programmazione dei vari programmi televisivi sia Rai che Mediaset e ne stanno succedendo delle belle, come accade ogni anno. In alcune trasmissioni c’è il pubblico dal vivo se pur mantenendo il distanziamento e indossando le mascherine, in altre trasmissioni si è proprio evitato di avere il pubblico. Anche a “Italia sera” dove si era ricominciato ad avere gli ospiti in trasmissione, Barbara Palombelli ha poi annunciato che, poiché Maria Stella Gelmini è risultata essere positiva dopo essere stata da loro, hanno deciso di non avere più ospiti in studio perché è troppo rischioso.

A Verissimo Gerry Scotti rivela che rapporto ha con Rudy Zerbi

Ieri, nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, è andato Gerry Scotti che è al settimo cielo perché ha saputo da poco che sta per diventare nonno.

Da Silvia Toffanin, come accade a tutti gli ospiti che dicono di sentirsi estremamente a loro agio a parlare con la padrona di casa, Gerry Scotti ha raccontato di avere con Rudy Zerbi un rapporto molto particolare.

Gerry scotti ha raccontato; «Ho conosciuto prima di lui suo padre Davide Mengacci. Anni fa, ho avuto l’onore di lavorare con Davide. Poi molto tempo dopo ho conosciuto Rudy Zerbi senza sapere che fossero padre e figlio. Quando poi Rudy ha scoperto di essere suo figlio, io sono rimasto senza parole. Siamo molto amici e spesso abbiamo pianto insieme».

E Rudy Zerbi ha continuato: «È vero, ha conosciuto mio padre prima di me, è incredibile. Io e Gerry abbiamo un rapporto profondo. L’ultima volta che abbiamo pianto insieme è stato in camerino, quando mi ha detto che stava per diventare nonno. Quando siamo a Roma per Tu si que vales, condividiamo anche la stessa casa».

I giudice di “Tu si que vales”

“Tu si que vales” è un programma del sabato sera che piace tanto perché a volte si esibiscono dei veri talenti.

A piacere molto è anche la giuria che è ben assortita : Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti.

Tra tutti i giurati chi molto spesso vive moneti di tensione è Rudy Zerbi con Teo Mammuccari perché i due hanno molto spesso idee e pensieri discordanti e, per questo arrivano allo scontro.

Ma poi riescono a superare gli attriti e dopo pochi minuti tornano a essere distesi anche se le tensioni sono vere e palpabili.