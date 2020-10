Stasera Italia, Barbara Palombelli chiede a Roby Facchinetti: “Hai fatto il test?”, la risposta lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Stasera Italia è un programma serale di retequattro condotto da Barbara Palombelli e, nel fine settimana, da Veronica Gentili.

Come tutti i programmi che stanno sul pezzo, si occupa ormai prevalentemente di covid con tutti gli aggiornamenti del caso. In trasmissione erano tornati gli ospiti fino a quando non é risultata positiva Maria stella Gelmini che era stata ospite qualche giorno prima della Palombelli e la giornalista ha fatto un annuncio sui social.

Barbara Palombelli dice via social che non avrà più ospiti in studio

Italia sera, come tutte le altre trasmissioni, dopo il periodo più difficile del covid aveva ricominciato ad ospitare opinionisti in studio ma, qualche giorno fa, Maria Stella Gelmini che era stata in studio dalla Palombelli ha annunciato di essere risultata positiva al covid e allora la Palombelli ha preso una decisione che ha comunicato via social: “Mariastella Gelmini positiva (Era stata ospite a Stasera Italia mercoledì sera a distanza di sicurezza da tutti noi) Stamattina ho fatto il test: io negativa. Si lavora! Non avremo più ospiti in studio… si torna a marzo!”.

Purtroppo la situazione covid sta notevolmente peggiorando e pare davvero che si sta tornando a marzo quando il governo decise per un lockdown.

Nelle ultime ore anche tanti personaggi famosi hanno annunciato la loro positività, da Valentino Rossi a Federica Pellegrini, Marika Pellegrinelli e Alessia Marcuzzi che poi ha annunciato che si era trattato di un falso allarme.

Barbara Palombelli ospita Roby Facchinetti egli chiede se ha fatto il test

Barbara Palombelli ha avuto come ospite a Stasera Italia Roby Facchinetti a cui ha chiesto: “Tu hai fatto il test?”.

Ma lui capendo che la domanda riguardava il testo della canzone “Rinascerò, rinascerai”, proprio dedicata al periodo che si sta vivendo a causa della pandemia ha risposto: “No, io faccio solo le musiche, il testo l’ha fatto Stefano D’Orazio”.

E la Palombelli, divertita per l’equivoco, ha commentato: “È bellissimo non ci siamo capiti, con questo andremo su Striscia La Notizia, è una gag che nemmeno se ce la fossimo scritta”.