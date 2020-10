Vita in diretta, Tiziano Ferro “sono stato un alcolista” e Marco Baldini “Ecco perché ha scritto Rosso relativo”, Alberto Matano su tutte le furie

0 SHARES Condividi Tweet

Tiziano Ferro ha fatto una rivelazione choc che i più non sapevano: è stato un alcolista e ha pensato anche al suicidio.

Lui ha detto che in quegli anni, verso i trenta pensava di avere tutti i difetti e non si accettava e, secondo lui, gli altri non lo accettavano.

Tiziani Ferro ha detto: «ALCOLISTA, BULIMICO, GAY, DEPRESSO, FAMOSO. PURE QUESTO, FAMOSO, MI SEMBRAVA UN DIFETTO, FORSE IL PEGGIORE».

Il racconto straziante di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, per la prima volta, ha aperto il suo cuore e ha voluto raccontare come ha vissuto quegli anni bui e ha detto: “Nessuno mi poteva sopportare quando bevevo. E chi ci riusciva o aveva pietà, o era come me. O più disperato di me. Oggi che non bevo da diversi anni ho capito che quella disperazione aveva un senso, uno solo: aiutare qualcun altro. È diventato chiaro circa un anno fa, durante un meeting di recupero a Milano. Entra un ragazzo nuovo, distrutto, al suo terzo o quarto giorno di sobrietà. Aspetta la fine del meeting, poi mi si avvicina e mi dice: «Io non ce la faccio più, eppure non ci volevo venire qua. Avevo deciso che sarei entrato e uscito. Sono rimasto perché ho visto te. E se anche tu sei qui significa che devo tornare». Avrà avuto venticinque anni. Io devo smettere di bere, mi ripetevo. Avevo le transaminasi alte. Iniziavo ad avere problemi di fegato.

Non volevo morire per una cosa simile. No.”

La battuta di Marco Baldini che gela Alberto Matano

A “Vita in diretta” hanno parlato di questa rivelazione che ha fatto Tiziano Ferro e, Marco Baldini, ospite in studio, ha provato a fare una battuta che non è piaciuta a nessuno. Marco Baldini ha detto: “Adesso capisco cosa voleva dire con Rosso Relativo!”.

Alberto Matano l’ha ghiacciato con uno sguardo e Baldini si è reso conto di aver fatto una battuta di pessimo gusto e allora ha detto: “Volevo sdrammatizzare“. E Alberto Matano, per far capire quanto fosse stata fuori luogo la battuta, ha commentato: “Non ho colto, non l’ho capita“. E Baldini ha provato a rimediare dicendo: “Anche io ho avuto una dipendenza, ne sono uscito e capisco quello che ha passato“.