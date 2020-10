Fabrizio Corona positivo al Covid, interviene Selvaggia Lucarelli e dice “Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus allora …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi ultimi giorni le vicende personali di Fabrizio Corona stanno tenendo banco. Solo pochi giorni fa, infatti, Nina Moric la modella croata sua ex moglie, aveva reso pubblica una telefonata davvero inquietante intercorsa tra lei e Corona dove quest’ultimo la minacciava di morte. E poi, a seguire, una telefonata tra il figlio Carlos e lei nella quale il ragazzo, ormai 18enne che in un primo momento aveva deciso di vivere con il padre, le diceva tra le lacrime che voleva tornare da lei.

Per quelle telefonate Selvaggia Lucarelli si era chiesta dove fossero gli assistenti sociali e perchè non erano mai intervenuti in una situazione familiare decisamente sopra le righe.

Fabrizio Corona deve tornare in carcere e minaccia il suicidio

Fabrizio Corona deve tornare in carcere e ha dichiarato: «Basta, è una vita che subisco ingiustizie»

Corona, che qualche giorno fa aveva detto: «Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve» dopo l’udienza che ha stabilito il suo ritorno in carcere ha dichiarato: «Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Ora basta! Basta! È una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita. Giuro, non sono mai stato così».

Il suo avvocato Ivano Chiesa, ha dichiarato: «Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato che Fabrizio ha fatto 9 mesi in affido per niente perché sono stati revocati con effetto retroattivo. Sono senza parole e anche inca**ato nero perché la sentenza si basa su un errore giuridico marchiano, grossolano… Tornano in mezzo le violazioni… Il Tribunale di Sorveglianza ha smentito se stesso, prima dice che non erano importanti, ora dice che lo sono, ma non era questo il tema su cui decidere. Fabrizio è senza parole. Tornerò in Cassazione per la terza volta. In 35 anni non mi era mai capitato».

Fabrizio Corona per provocazione ha pubblicato sui social una sua fotografia e ha aggiunto la seguente didascalia: «Carcere a vita per uno dei più grandi criminali italiani».

Fabrizio Corona ha annunciato di aver il Covid

Fabrizio Corona ha annunciato sui social di avere il covid e ha detto: «Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne»

E poi ha aggiunto: “Sono dispiaciuto per la famiglia dei miei avvocati, dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti»

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha scritto così sui social: «Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi».