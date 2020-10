Albano non vuole che Loredana Lecciso vada in tv e lei “la prossima volta mi offendo se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Loredana Lecciso sono tornati ad essere una coppia e, come loro stessi hanno raccontato, durante il lockdown quando la convivenza è stata forzata si sono ritrovati e hanno capito di amarsi ancora. Durante l’estate, subito dopo il lockdown, si vociferava che stessero anche pensando al matrimonio ma , forse per l’intromissione dei figli di Albano e Romina Power, soprattutto di Yari, hanno desistito e, anzi hanno negato anche di averne avuto l’intenzione.

Albano e Romina Power si sono ritrovati ma solo professionalmente

Albano e Romina Power hanno ritrovato un’intesa ma solo lavorativa e, se Romina Power è completamente dedicata ai suoi figli, Albano si deve dividere tra quelli di primo e secondo letto soprattutto da quando quelli avuto da Loredana Lecciso sono diventati grandi e stanno intraprendendo, ognuno, la propria strada.

Jasmine la primogenita della coppia Albano e Loredana Lecciso sta provando la strada della musica e ha inciso già il suo primo brano “Ego” che sta andando molto bene.

Romina Power, dal canto suo, in questo momento è molto presa dalla storia appena nata tra il figlio Yari e la sua nuova fidanzata, Tea Crudi che lei ammira tantissimo. Anche la ragazza, che tutti dicono ricordare proprio Romina Power da giovane, ha avuto grandi parole di stima nei confronti della suocera e così Romina Power va in giro per concerti ad ascoltarla perché è una bravissima cantante.

Loredana Lecciso si sfoga contro Signorini

Loredana Lecciso ha parlato di come é stata trattata da Alfonso Signorini che le aveva proposto di essere opinionista nel suo programma “Grande fratello” salvo poi non chiamarla più e scegliere al suo posto Antonella Elia.

La Lecciso ha detto: “Signorini mi ha chiamata dicendomi che ipotizzava me per il ruolo da opinionista …Così come si è fatto vivo, è sparito, non l’ho più sentito e non se n’è fatto niente”.

E poi sempre di Signorini ha detto: “Ha qualche sbalzo d’umore. Forse si fa condizionare dall’andamento degli ascolti, è umano.” Ma poi ha precisato anche: “Non dovessero chiedermelo anche il prossimo anno, credo che mi offenderei.”

C’è, però, anche chi dice che a non volere che andasse in tv è stato proprio Albano che preferisce che lei stia a casa.

Questo Albano lo ha rivelato durante un’intervista rilasciata

al Corriere della sera.