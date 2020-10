“Tu si que vales”, è morta Veronica Franco, la ragazza con la leucemia che aveva incantato tutti cantando ‘Hallelujah’

0 SHARES Condividi Tweet

“Tu si que vales” è un programma molto emozionante e divertente.

I concorrenti che si esibiscono, alcuni bravissimi, altri da pelle d’oca, altri ancora divertenti ma senza talento regalano una trasmissione unica che insieme alla giuria composta da Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi fanno trascorrere un sabato sera molto piacevole anche se dall’altra parte , sulla Rai non né da meno “Ballando con le stelle” che, allo stesso modo, è un programma gradevolissimo.

Insomma, il sabato sera tra canale 5 e Rai 1 la scelta diventa davvero difficile.

La giuria di Tu si que vales

La giuria di “Tu si que vales” sé davvero bene assortita e, qualche volt,a i componenti litigano anche tra di loro quando le opinioni sono discordanti.

Qualche sabato fa c’è stata una lite accesissima tra Rudy Zerbi e Teo Mammuccari che, se all’inizio è apparso a tutti i telespettatori che stessero scherzando, poi si è capito che i toni erano molto seri e ad un certo punto il clima è diventato tesissimo tanto che gli altri giudici, Maria De Filippi e Gerry Scotti non si sono mezzi in mezzo in alcun modo e non hanno proferito parola.

Poi, tra loro è tornato il sereno.

E’ morta la ragazza 19enne, Veronica Franco, che aveva cantato ‘Hallelujah’

Qualche sabato fa a “Tu si que vales” si era esibita una ragazza, di soli 19 anni malata di leucemia.

La ragazza, per le sue condizioni era sulla sedia a rotelle e aveva cantato Hallelujah facendo venire i brividi per la sua voce e per la sua interpretazione.

La ragazza aveva subito il trapianto del midollo osseo donatole dalla sorella Michela quando, nel 2018 si era ammalata ma neanche il trapianto è servito a salvarle la vita.

I genitori Luca e Rosanna l’avevano accompagnata lungo tutto il percorso della malattia ed erano stati affiancati anche da Vanni Oddera, il biker che si esibisce con la mototerapia negli ospedali pediatrici d’Italia.

Era stato proprio Oddera che, dopo averla sentita cantare, le aveva proposto di andare a Tu si que vales.

La ragazza sul palco di Tu si que vales aveva detto della condizione della sedia a rotelle: “Fortunatamente è una cosa che si può riprendere perchè riguarda i nervi”.

Vanni Oddera ha fatto sapere che la ragazza non c’è più scrivendo così: “Hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita”..