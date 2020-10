Gfv, Mario Balotelli dice una frase terribile a Dayane Mello, Signorini prima gli regge il gioco ma poi il web si rivolta e allora dice a Balottelli “Chiedi scusa”, la reazione del calciatore

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello Vip, se da una parte sta dando molte emozioni, certamente a chi sta vivendo questa avventura ma anche a chi, da spettatore, segue da casa, sta anche regalando momenti poco edificanti, liti tra i concorrenti, momenti decisamente trash.

Il Grande fratello è sempre stata una vetrina e uno spaccato della società ma, quando in scena ci sono personaggi famosi che ben si destreggiano con le telecamere, il gioco diventa più semplice e provare a piacere e a conquistare il pubblico risulta più immediato anche se, alla fine, ciò che emerge sempre è la vera personalità di ognuno degli individui che, per quanto si possano sforzare di recitare, prima o poi mostreranno il lato più vero di se stessi.

Elisabetta Gregoraci e la sua storia tra ex e attuali

Elisabetta Gregoraci ha certamente tenuto banco in questa edizione de “Il grande fratello vip” perché, se da sempre ha incuriosito e nello stesso tempo affascinato la sua storia d’amore con l’ex marito Flavio Briatore, dall’altro ora che è single la gente è curiosa di vedere quel sarà il prossimo uomo al suo fianco.

Con Flavio Briatore ci sono stati momenti di grande tensione quando lei ha confessato agli altri inquilini della casa che non è stato facile essere sua moglie e lui, per tutta risposta le ha proposto di rinunciare a tutti i benefici che comporta essere la sua ex moglie, salvo poi fare un passo indietro per amore del figlio Nathan Falco e fare pace.

Mario Balotelli e la terribile frase detta a Daynae Mello

Come era stato preannunciato, Mario Balotelli è stato ospite del Grande Fratello perché voleva fare una sorpresa al fratello Enock Barwuah che sta vivendo dentro la casa.

Mario Balottelli, che ha avuto una storia con Dayanne Mello, l’ha salutata e poi le ha detto una frase decisamente infelice che ha creato un grande scompiglio tra i telespettatori.

Cosa è accaduto.

Alfonso Signorini ha detto a Balotelli: “Dayane ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro…” e Balottelli, usando un doppio senso molto volgare, ha risposto: “Mi vuole lì dentro però poi dice “basta, basta, fai male”.

Dayane che stava a sentire è rimasta gelata mentre Alfonso ha retto il gioco a Balottelli ridendo e divertendosi e non cogliendo affatto la caduta di stile e l’assenza di garbo e rispetto e ha detto: “Hai capito, Dayane?”.

A quel punto si è scatenato un vero putiferio sui social e le frasi che sono state scritte sul web sono molto significative: “Non penso serva aggiungere altro: faccia di Adua vale mille parole”, “Queste battute da bar squallido sotto casa sono da condannare. Sono disgustato” oppure “La frase di Balotelli squallida altro che per scherzare, sei proprio scemo” o ancora “Schifo, a Balotelli tutto è dovuto. Sei caduto in basso, ma veramente tanto”.

Il web si è così rivoltato contro che, verso la fine della puntata Signorini è ritornato sull’argomento, si è ricollegato con Balottelli e gli ha detto che serviva che si scusasse con Dayane e lui, pur chiedendo scusa, ha detto di non pensare di aver offeso nessuno.