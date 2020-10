Antonella Clerici momenti di imbarazzo in studio, lei ha uno slancio spontaneo ma viene interrotta e fa un passo indietro

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è ritornata ad essere la regina del mezzogiorno. Dopo anni alla conduzione de “La prova del cuoco” e dopo un’interruzione abbastanza lunga dovuta ad una sua scelta personale, eccola di nuovo tra i fornelli, il suo regno.

Antonella Clerici che era stata sostituita da Elisa Isoardi alla “Prova del cuoco” aveva detto che, dopo la tragica morte del suo amico fraterno, Fabrizio Frizzi, aveva rivisto la scala delle sue priorità alla cui cima troneggiano gli affetti, l’amore infinito per la figlia Maelle e quello per il suo compagno.

Ma poi la nostalgia della Tv si è fatta sentire ed ecco che è ritornata a presentare e a tenere compagnia nel mezzogiorno di Rai 1.

Antonella Clerici alla conduzione de “E’ sempre mezzogiorno”

Quando i vertici Rai hanno fatto sapere che “La prova del cuoco” chiudeva i battenti, ad Elisa Isoardi è venuto un colpo perché, nonostante da mesi era una decisione che temeva perché le voci erano iniziate a girare, quando è arrivata la decisione ufficiale per la Isoardi è stata dura da accettare anche se ha fatto sapere di essersi consolata abbastanza presto pensando alla nuova avvenuta che di lì a poco sarebbe per lei iniziata, “Ballando con le stelle”.

Antonella Clerici ha iniziato questa nuova trasmissione e tutti si aspettavano grandi cambiamenti rispetto a “La prova del cuoco”, ma la nuova trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” di nuovo, a detta del pubblico che la segue, ha solo la scenografia, un bosco che, a tanti, ha ricordato “la melevisione”.

In ogni caso Antonella, che è felicissima di essere tornata in tv, si sente a casa e questo arriva ai suoi numerosissimi telespettatori.

Antonella Clerici vuole ricordare Anna Moroni ma viene interrotta

Antonella Clerici aveva provato a chiamare con sé la bravissima e simpaticissima Anna Moroni che è la compagna fissa televisiva di Davide Mengacci nella trasmissione “Ricette Italiane”.

Ma la Moroni ha dovuto rinunciare perché ha considerato la comodità di lavorare vicino casa.

Però, evidentemente, ad Antonella Clerici la Moroni manca e anche molto, infatti, in trasmissione da lei c’era Cesare Bocci che le ha chiesto: “Le mani le hai lavate, Antonella?”. Ad Antonella questa frase l’ha riportata indietro nel tempo quando glielo chiedeva sempre Anna Moroni e allora ha commentato così: “Lavo sempre le mani. Adesso le lavo di nuovo. Ricordi? Ti sei lavata le mani…?” Ma Cesare Bocci non ha colto il riferimento ad Anna Moroni e ha continuato: “Questa è la raccomandazione immediata che fanno sempre a me appena entro in cucina”.

Antonella Clerici a quel punto ha lasciato stare il ricordo della sua vecchia amica che ha preferito non citare e ha continuato così: “Peraltro noi facciamo controlli quotidiani qui, perché in cucina logicamente non si può mantenere la distanza”.