Giancarlo Magalli affondo durissimo a Maria De Filippi e a Gerry Scotti: “ non c’è una sola ragione che possa spiegare …”

Giancarlo Magalli, ormai lo conoscono tutti bene, non ha peli sulla lingua e dice sempre ciò che pensa anche se a volte le conseguenze non sono proprio tranquille.

Da anni è in guerra con Adriana Volpe e, se dalle battute negli studi televisivi è passato alle aule di Tribunale è perché, evidentemente non va molto per il sottile.

Le sue battute sono sempre pungenti e quando arrivano alla sensibilità del destinatario, come è accaduto per la Volpe, la guerra si trascina per anni.

Giancarlo Magalli e la sua nuova collega Samantha Togni

Quest’anno a prendere il posto che fino all’anno scorso era di Roberta Morise è stata Samatha Togni , una delle storiche ballerine di “Ballando sotto le stelle”.

Samantha Togni ha raccontato di essere approdata a “I fatti vostri” al fianco di Giancarlo Magalli dopo aver spiegato a Milly Carlucci che il ruolo di ballerina all’interno di Ballando cominciava ad andarle un po’ stretto e che aveva bisogno di cambiare e, per questo si era proposta come giudice accanto a Fabio Canino, Guillelmo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, oltre al presidente di giuria, Carolyn Smith.

Ma Milly Carlucci le aveva detto che non era possibile e allora la Togni ha preferito cambiare programma e accanto a Magalli sta vivendo una piacevole esperienza lavorativa.

Giancarlo Magalli attacca Maria De Filippi e Gerry Scotti

Domenica scorsa Maria De Filippi è stata ospite di Mara Venier a “Domenica in”. Mara Venier aveva detto in conferenza stampa che già aveva voluto la De Filippi in trasmissione con lei ma, per varie vicende, questo suo desiderio non si era potuto avverare e allora ci stava riprovando quest’anno. Mara Venier e Maria De Filippi sono grandi amiche, infatti la Venier ha raccontato che, dopo la morte della mamma, quando le sembrava che nulla avesse più senso, Maria De Filippi le aveva offerto l’opportunità di tornare in televisione come giudice popolare a “Tu si que vales”.

Grazie a questo ritorno in tv, la Venier ha ricominciato a vivere.

Quando domenica scorsa la De Filippi è stata ospite dalla Venier le due donne hanno chiacchierato come grandi amiche.

Il pubblico ha gradito tantissimo questa intervista, chi, invece, non ha gradito affatto è stato Giancarlo Magalli che ha commentato così la presenza della De Filippi in Rai: “Si tratta di scambi commerciali tra Mediaset e Rai. Io vengo ospite da te però tu mi fai venire a Sanremo. Vengo la domenica, però poi c’è un amico mio che canta”

Ma Giancarlo Magalli ha anche aggiunto: “Non c’è un motivo che la ragione possa spiegare per cui Gerry Scotti deve andare a piangere da Diaco. Non si può spiegare questo”.