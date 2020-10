Alberto Matano, Lele Mora lancia una bomba: “Alberto Matano ha un amico speciale, saprete tutto quando …

0 SHARES Condividi Tweet

Non c’è pace, in questo periodo, per il giornalista Rai Alberto Matano. Più lui è discreto e defilato e più il gossip si scatena attorno alla sua persona. Matano non commenta e non è interessato né ad alimentare il gossip né a sedarlo, lui, semplicemente, resta in silenzio e fa la propria vita lontano dai riflettori. Chi lo conosce bene sa quanto sia schivo e insofferente alle copertine.

Alberto Matano e il suo rapporto con Mara Venier

Alberto Matano è completamente concentrato sul suo lavoro, che negli ultimi giorni è stato anche a rischio a causa del covid. Infatti, nella sua trasmissione e in quella di Serena Bortone c’erano 7 positivi al covid e per qualche giorno i dirigenti Rai sono stati indecisi se sospendere le trasmissioni e mettere tutti in quarantena o meno. Alberto Matano ha poi come interesse principale la sua famiglia e i suoi nipotini con i quali trascorre ogni minuto libero e poi ci sono i pochi veri amici tra cui c’è Mara Venier. Il 20 ottobre scorso, in occasione dei 70 anni di Mara Venier, Matano, che normalmente è discreto anche sui social ha fatto una dedica alla sua carissima amica e ha scritto sulla sua pagina “I love you, baby”. A testimoniare il grandissimo affetto che lo lega alla signora della domenica.

Lele Mora fa delle rivelazioni incredibili su Alberto Matano

Lele Mora ha fatto delle dichiarazioni su Alberto Matano lanciando una bomba. Ad un utente che ha chiesto: ‘Perché non escono mai foto di Matano col suo amico speciale?’, Mora ha risposto: “Perché avrà qualcosa di speciale questo amico. Un giorno lo capiremo. Quando farà outing si saprà tutto“. Tempo fa le voci di una presunta omosessualità di Alberto Matano erano già circolate e alla domanda diretta di una giornalista Matano aveva risposto così: “E’ incredibile come per colpire qualcuno si utilizzi, ancora oggi, l’orientamento sessuale. E trovo ancor più grave utilizzare questi argomenti per occupare in qualche modo spazi mediatici”

E poi aveva anche aggiunto: “Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”.