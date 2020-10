Emergenza Covid-19, scoperto un maxi focolaio in una rsa a Bari, sono 91 i positivi tra degenti e pazienti

0 SHARES Condividi Tweet

E’ stato scoperto in una residenza sanitaria per anziani un grosso focolaio. Sono 91 fino ad ora le persone, tra dipendenti e degenti, risultati positivi alla struttura per anziani dell’Hotel San Francisco di Triggiano.

Sono in totale 200 le persone che frequentano abitualmente la struttura.

Dirigenti dell’asl hanno commentato la notizia con la seguente nota: “Come è già accaduto nella prima fase della pandemia quando il virus entra in comunità chiuse e fragili diventa incontenibile”. Un focolaio importante quello di Triggiano che supera per dimensioni quello esploso in un’altra rsa a Alberobello una settimana fa”.