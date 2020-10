“Vita in diretta”, Alberto Matano scontro con un ospite: “Non voglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano sta affrontando un altro anno alla conduzione de “Vita in diretta” che, purtroppo, sta risentendo della pandemia che non accenna a fermarsi, anzi, in questo ultimo mese sta avendo un’impennata, forse, che nessuno si aspettava.

Alberto Matano che divide il suo programma “Vita in diretta” in diversi blocchi, alcuni anche molto leggeri, che fanno prendere fiato e che distraggono anche un po’, alcune volte , per dare un’informazione corretta, è costretto a saltare la parte più leggera del programma e a dare un’informazione serrata di quanto sta accadendo nel mondo e, in Italia in particolar modo.

Alberto Matano e Andrea Delogu

Alberto Matano ha dimostrato di essere amico di Andrea Delogu e di provare per lei molta simpatia.

Infatti, ha postato un video durante il quale riprende Andrea Delogu dietro le quinte.

Il video è stato poi caricato sui social.

Nel video si vede Alberto Matano che indossando rigorosamente la mascherina riprende Andrea Delogu e dice così: “Questo è il vero backstage. Vediamo cosa fa Andrea la rossa” .

E poi, dopo averla ripresa mentre si cambia le calze dice di lei:

“È un genio, è un genio”.

Questo a dimostrazione che tra colleghi, anche dietro le quinte e non necessariamente solo a favore di telecamere si può essere amici come hanno insegnato la stessa Andrea Delogu e Marcello Masi che, conducendo insieme “Vita in diretta estate” hanno dato un grande esempio di amicizia, rispetto e supporto reciproco come quando, durante una puntata, Andrea Delogu era particolarmente stanca e condusse una parte del programma seduta a terra e Marcello Masi le si sedette accanto.

Alberto Matano duro con l’ospite che sta intervistando

Non sono momenti facili per nessuno di noi e per chi conduce trasmissioni di informazione è doveroso dare, appunto un’informazione corretta che cerchi di non travisare mai i fatti.

E’ proprio in quest’ottica che Alberto Matano si è visto costretto a riprendere un ospite che stava intervistando in collegamento quando gli è sembrato che non stesse dicendo esattamente la verità.

Vediamo cosa è accaduto.

Alberto Matano si è collegato con un ristoratore di Campo dei Fiori, a Roma, e quando il ristoratore gli ha detto che è costretto a tenere chiuso il suo locale, poiché a Matano non risultava che ci fosse l’obbligo della serrata, gli ha risposto: “Non voglio polemizzare con lei voglio solo cercare di capire” e poi ha aggiunto: “Diamo l’informazione corretta”

E poi Matano ha spiegato: “Persone di Campo dei Fiori mi scrivono che viene delimitato solo il centro della piazza ma l’accesso dei locali sarà consentito. Diamo un’informazione corretta altrimenti generiamo confusione”.