Subito dopo mezzanotte, in via Toscanini, un’auto e una moto, per cause in via di accertamento si sono scontrate.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorsi. Gli uomini del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimare il giovane centauro, purtroppo il ragazzo di soli 20 anni è morto.

La polizia locale sta indagando sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità.