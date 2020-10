Detto Fatto, Jonathan mette in grande imbarazzo Bianca Guaccero che va via, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

E’ ricominciato “Detto fatto” il programma di Rai 2 condotto per alcuni anni da Caterina Balivo e da due anni da Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero ha dato ampia dimostrazione di essere una grande professionista, un’artista completa, che sa recitare, cantare e sa presentare molto bene. Tiene la scena con grande disinvoltura ed è così scatenata e solare che i telespettatori le si sono subito affezionati.

Bianca Guaccero è anche mamma di una bambina e, da sue dichiarazioni, è single da parecchio tempo.

Jonathan mette in grande imbarazzo Bianca Guaccero che ha una reazione molto divertente

Queste sono le prime puntate di “Detto fatto” dopo la sospensione per covid e la pausa estiva e Bianca Guaccero, che come tutti ha risentito della pandemia e dei conseguenti stop forzati, è tornata più agguerrita e carica che mai.

Ad affiancarla per la rubrica ‘La SuperClassifica Jon’, c’è anche quest’anno Jonathan Kashahian che, oltre ad essere un bravissimo coconduttore è anche molto in sintonia con Bianca Guaccero e i due si spalleggiano e insieme sono scoppiettanti.

Sanno prendersi reciprocamente in giro e divertono molto.

Jonathan ha parlato, durante la sua rubrica, di Giancarlo Magalli e ha fatto anche vedere delle fotografie di quando il conduttore de “I fatti vostri”, fortunatissima trasmissione di Rai 2, era molto giovane e la Guaccero ha detto: “Io non ho parole! Complimenti Giancarlo soprattutto per l’olio”.

A quel punto, Jonathan stupito per tale affermazione inaspettata che lo ha lasciato sorpreso e divertito ha commentato così: “Ma perché fai così? Ti attizza Magalli? È il tuo genere?”

E poi, ancora: “Chiediti perché sei single se ti piacciono i tipi come Magalli, che vanno a ruba”.

A quel punto la Guaccero, in forte imbarazzo ma anche molto divertita, ha lasciato per qualche secondo la studio e poi, tornando, ha detto: “È la prima puntata cerchiamo di arrivare fino a Maggio”.

E poi ha concluso così: “Già mi immagino i titoli di domani”.

Detto fatto è una trasmissione che piace e diverte

Il pubblico ha apprezzato la simpatia e il buonumore contagioso di Bianca Guaccero perché in questo periodo, come non mai, ha bisogno di distrarsi quando guarda la tv e di non sentire soltanto le notizie , purtroppo, tragiche che sono ricominciate a girare a causa del covid che, dopo l’estate è tornato prepotentemente a contagiare.