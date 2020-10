Paola Barale si confessa da Serena Bortone e svela tutta la verità : “Non sono più disposta”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale è una bellissima donna che ha vissuto sempre la sua vita intensamente e non vuole smettere di farlo. E’ stata per tanti anni in televisione accanto a dei mostri sacri, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Maurizio Costanzo e da loro ha imparato tanto, come lei stessa ha dichiarato in più occasioni. Poi è sparita dalla tv e si è dedicata per tantissimi anni alla sua passione più grande, i viaggi che ha condiviso con il suo compagno di allora, Raz Degan.

Paola Barale rilascia un’intervista a Serena Bortone e si lascia andare alle confessioni più intime

Paola Barale è stata intervistata da Serena Bortone durante la trasmissione “Oggi è un altro Giorno”.

La Barale ha parlato a ruota libera della sua vita e ha detto, a proposito del suo stato attuale di single: “Non ho più tempo per farmi andare bene qualcuno a tutti i costi, non è che non c’ho più voglia. Ed in attesa di quello giusto, mi diverto!”

E poi ha anche aggiunto: “Non sono alla spasmodica ricerca di un uomo”.

Poi ha parlato anche di come ha vissuto lei il periodo di marzo quando l’Italia è rimasta chiusa a causa della pandemia da covid e ha detto: “Non dimenticherò mai la generosità di tante persone che, in primis, erano in difficoltà!”.

Paola Barale e Gianni Sperti

Paola Barale è stata sposata con il ballerino, oggi opinionista fisso a “Uomini e donne”, Gianni Sperti. I due si sono conosciuti e innamorati durante “Buona domenica”, la trasmissione di canale 5 condotta da Maurizio Costanzo e Fiorello. Paola Barale e Gianni Sperti sembravano molto innamorati tanto da decidere di sposarsi, però, dopo qualche anno di matrimonio, si sono lasciati. I veri motivi di quella rottura non si sono mai saputi ma, a distanza di anni Paola Barale ha raccontato che Gianni Sperti voleva dei figli mentre, in quel periodo a lei non interessava affatto diventare mamma. Poi hanno preso strade diverse e, pare non siano neppure rimasti in buoni rapporti. Paola Barale ha avuto una lunghissima storia d’amore con il modello Raz Degan mentre della vita personale di Gianni Sperti non si è mai saputo nulla. Lui è molto riservato e non rivela nulla del suo mondo. Spesso qualcuno insinua che Gianni Sperti sia gay ma lui non ha mai voluto confermare né smentire queste voci sottolineando quando sia inutile dare etichette.