Guillermo Mariotto a Storie italiane, “quella cicciona … Rossella” e la signora Rossella risponde e lo asfalta

Guillermo Mariotto, giudice a “Ballando con le stelle” fin dalla prima edizione ha un modo di parlare e di apostrofare le persone che, spesso, fa insorgere il web. Sabato scorso è stato parecchio offensivo con Elisa Isoardi e il mondo dei social l’ha attaccato con forza.

Vediamo cosa è accaduto.

Guillermo Mariotto offensivo con Elisa Isoardi, la Carlucci e la Lucarelli restano in silenzio

Guillermo Mariotto piace molto perché ha un modo di fare abbastanza diretto anche se qualche volta potrebbe risultare troppo sopra le righe. Sabato scorso, dopo l’esibizione di Elisa Isoardi, le ha detto: “«Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…».

Nessuno ha commentato questa caduta di stile anche abbastanza offensiva nei confronti della Isoardi. Ma la cosa che ha più infastidito il web è stato il silenzio della Lucarelli che, invece, solo il giorno prima aveva attaccato duramente Mario Balottelli per essere stato altrettanto pesante nei confronti di Dyanne Mello.

Il web ha attaccato duramente Mariotto ma anche la Carlucci e la Lucarelli per non aver mostrato per nulla solidarietà alla Isoardi.

Gli utenti del web , tra le altre cose hanno scritto: «Un cafone del genere che si rivolge così a una signora meriterebbe pesanti calci in c***», oppure: «Selvaggia scrive post contro le frasi (squallide) di Balotelli per attaccare il Gf Vip, chissà se scriverà le stesse cose contro Mariotto, o, ancora: «Dopo il caso di Balotelli al Gf Vip, stasera anche in Rai si gioca con le battute sessiste».

Guillermo Mariotto offensivo contro un’altra donna “quella cicciona …”

Guillermo Mariotto pare che proprio non ce la fa a non offendere le donne, infatti, dopo le battute volgari a Elisa Isoardi, a “Storie Italiane” parlando con un concorrente di “Ballando”, Rocca gli ha detto: “Ti ho messo 2! Avevo promesso alla ciccion… avevo promesso a… come si chiama quella vestita tutta di strass, che sta di fronte a me, alla signora Rosella che non davo 0”.

La signora Rossella, che quest’anno fa parte dell’anti giuria, ha risposto a Mariotto sui social così: “Guillermo, sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io so cosa vuoi fare, come con Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella”.