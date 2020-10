Al Bano momenti di tensione per la figlia Jasmine, interviene Maurizio Costanzo e dice : “Il padre ogni volta che può …”

0 SHARES Condividi Tweet

I figli di Albano sono ormai grandi e ognuno di loro ha intrapreso la propria strada. Pare che, chi abbia i rapporti più tesi di tutti con Albano sia Yari che non è mai andato d’accordo e non ne ha mai fatto mistero a differenza del rapporto che Yari ha con la mamma che è splendido. Ultimamente Yari ha anche presentato la fidanzata Thea Crudi alla mamma e le due sono diventate ottime amiche. Invece, Yari ha anche raccontato che con Albano non corre buon sangue tanto che non lo chiama neppure papà ma con il suo nome. I rapporti, pare si siano incrinati da quando Albano e Loredana stavano per convolare a nozze fortemente osteggiate dai figli tanto che i due , alla fine , hanno desistito.

Al Bano e Jasmine lavoreranno insieme e si è alzato un polverone

Voci di corridoio hanno fatto sapere che prossimamente partirà su Rai 1 la prima edizione di The Voice Senior.

La trasmissione sarà uguale a The Voice ma i concorrenti potranno avere dai 60 anni in su e a condurre ci sarà Antonella Clerici. Il polverone si è alzato quando si è saputo che tra i giudice, oltre a Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè ci saranno, in coppia, Albano e Jasmine Carrisi.

Maurizio Costanzo dice la sua sulla partecipazione di Jasmine Carrisi

Maurizio Costanzo, sul settimanale Nuovo cura una rubrica che si occupa di televisione e di spettacolo in generale e dove i telespettatori gli scrivono e lui risponde. Un telespettatore, a proposito di Jasmine Carrisi che sarà giudice a The voice ha scritto così a Costanzo: “Peccato che lei non abbia competenza…Chi la conosce? Che cosa ha fatto? Al Bano quando la smetterà di fare l’ufficio di collocamento per i figli?”

Ma Maurizio Costanzo ha risposto prendendo le difese della ragazza e scrivendo così: “Lasciamo che Jasmine, e anche gli altri figli di Al Bano, affrontino le sfide che li attendono e poi giudichiamo…”

Invece, a riguardo del ruolo di Albano come ufficio di collocamento per i propri figli, Costanzo, molto saggiamente ha risposto così: “Questa storia è vecchia come il mondo: i padri (e le madri) aiutano i figli ogni volta che possono…Non succede solo in Tv…”

Ora non resta che aspettare di vedere all’opera Jasmine e poi si potrà giudicare.